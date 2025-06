Suzan & Freek maken indruk met emotionele comeback: 'Brok in mijn keel'

Suzan & Freek waren vrijdagavond zichtbaar geëmotioneerd toen zij het podium van Concert at SEA opliepen, voor een publiek dat hen met luid applaus ontving. Het stel gaf daar hun eerste optreden sinds ze eind mei bekendmaakten dat Freek Rikkerink uitgezaaide longkanker heeft en niet meer beter wordt. Op sociale media laten kijkers weten ontroerd te zijn: "Kippenvel", schrijven meerdere X-gebruikers.

Het duo kwam hand in hand het podium op. Suzan Stortelder en Rikkerink knuffelden elkaar en pinkten tranen weg. Ook in het publiek waren mensen zichtbaar geraakt.

De steun en bewondering op sociale media is groot. “Kippenvel, tranen in de ogen. Wat bijzonder emotioneel dit optreden”, schrijft iemand. Een ander liet weten: "Ik weet even niks te zeggen, wellicht door die brok in m’n keel." Ook de woorden "kan niet beschrijven hoe speciaal dit is" werden gedeeld door een kijker op X.

Twee weken geleden maakten Suzan & Freek bekend hun optredens te hervatten, ondanks de ziekte van Rikkerink. Die keuze werd "in goed overleg" met de arts gemaakt. Eerder hadden ze nog besloten te stoppen met optreden.

'Kleine spruit'

Het stel maakte eind mei, tegelijkertijd met het nieuws over de ziekte van Rikkerink, ook bekend een kindje te verwachten. Ze krijgen samen een zoontje. "De kleine spruit in Suus haar buik, daar halen we op dit moment al onze hoop en kracht uit", vertelde Rikkerink na het eerste lied aan de duizenden toeschouwers.

De laatste maand heeft het zangduo geleerd dat er in het leven "maar één ding belangrijk is: in het nu zijn". "We proberen de toekomst een klein beetje los te laten. Hoe morgen eruitziet, dat weten wij niet en jullie ook niet. We willen niet thuis wachten, we willen het leven vieren en er elke dag iets moois van maken. Dit hier vandaag samen met jullie dat is waar wij energie van krijgen", aldus Rikkerink. "Laten we het leven vieren."

