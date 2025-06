Suzan van Suzan en Freek zwanger van een jongetje: 'Een kleine Freek'

Suzan van Suzan en Freek is in verwachting van een jongetje, maakt de zangeres zondag bekend op Instagram. "Een kleine Freek in mijn buik, dat maakt mij heel gelukkig", schrijf Suzan bij een foto waar ze haar groeiende babybuik toont.

Verschillende artiesten, onder wie Snelle, Claude en Hannah Mae, hebben de afgelopen tijd tijdens hun optredens een emotioneel eerbetoon gebracht aan Freek Rikkerink, zo is te zien in bovenstaande video.

Het muzikale duo maakte zondag via Instagram het geslacht van hun nog ongeboren baby bekend. "We hoorden vandaag dat je een jongen bent, en dat voelt zo speciaal en kloppend", is te lezen in het bericht. Onder de foto stromen de gelukswensen binnen.

Vorige maand maakte het duo bekend dat Rikkerink uitgezaaide longkanker heeft en niet meer beter wordt. Tegelijk meldden zij dat ze hun eerste kind verwachten. Ondanks zijn ziekte treden Suzan & Freek deze zomer op een aantal festivals op. Vrijdag staan ze voor het eerst weer op het podium tijdens Concert at SEA.

Hart van Nederland/ANP