Suzan & Freek verrassend terug op festivals: 'We willen het leven vieren'

Na een intense periode van onzekerheid en verdriet laten singer-songwriters Suzan & Freek weten dat ze deze zomer tóch weer op het podium zullen staan. In een emotioneel bericht op Instagram delen ze hoe ze na een heftige tijd van huilen, bezinning en zorgen hebben besloten hun liefde voor muziek te blijven volgen.

In de bovenstaande video reageert superfan Sanne Cöp (20) op het trieste nieuws dat Freek ongeneselijk ziek is: "Ik heb het bericht misschien wel tien keer geopend, maar ik kon het niet geloven. Ik geloof het nog steeds niet. Het voelt alsof ik in een nachtmerrie zit en ik kom er niet uit."

Het leven stond voor het duo op z'n kop na het slechte nieuws voor Freek. Eind mei kregen ze te horen dat hij uitgezaaide longkanker heeft en dat genezing niet meer mogelijk is. Inmiddels durven ze weer vooruit te kijken. Suzan is zwanger en voelt zich goed, en Freek laat weten zich dankzij medicatie ook weer prima te voelen. Ze proberen het normale leven weer op te pakken, met steun van vrienden, familie en uiteraard goedkeuring van de arts.

"In het begin waren we vooral bang en verdrietig," schrijft het stel. "Maar nu, ruim twee weken later, komt er steeds meer licht in onze dagen." Ze geven aan dat het geluk langzaam weer de overhand krijgt en dat ze besloten hebben niet stil te zitten, maar te doen wat ze het liefste doen: optreden.

Optreden op verschillende festivals

Op vrijdag 27 juni geven zij een show op Concert at SEA. "Vanaf dan zullen we de festivals die in de agenda stonden weer oppakken." De optredens worden volgens Suzan Stortelder en Freek Rikkerink "emotioneel". "Maar we hopen vooral dat het 'gewoon' weer vertrouwd voelt en dat we samen met jullie het leven kunnen gaan vieren." Naast Nederlandse festivals zullen ze ook nog een paar keer in België optreden.