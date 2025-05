Suzan & Freek delen emotionele boodschap na diagnose Freek

Suzan Stortelder (32) en Freek Rikkerink (32), bekend als het duo Suzan & Freek, hebben via Instagram laten weten diep geraakt te zijn door alle reacties na het schokkende nieuws dat Freek ongeneeslijk ziek is. Afgelopen dinsdag maakten ze bekend dat bij Freek uitgezaaide longkanker is vastgesteld.

In de bovenstaande video reageert superfan Sanne Cöp (20) op het trieste nieuws: "Ik heb het bericht misschien wel tien keer geopend, maar ik kon het niet geloven. Ik geloof het nog steeds niet. Het voelt alsof ik in een nachtmerrie zit en ik kom er niet uit."

"De onophoudelijke golf aan liefde en steun die we deze week gevoeld hebben", noemen ze overweldigend. In hun Instagram Stories schrijven ze: "We willen jullie uit de grond van ons hart bedanken voor alle lieve berichten, kaarsjes en gebaren. Waar wij elkaar altijd zullen vasthouden, hebben we gevoeld dat jullie dat ook met ons doen. Liefde is alles."

Beeld: Instagram/Suzan en Freek

De aankondiging van Freeks ziekte zorgde voor veel emotionele reacties onder hun fans. Het duo heeft besloten per direct te stoppen met optreden. Het nieuws komt extra hard aan, omdat ze nog maar kort geleden op het podium stonden.

Terugkijken op reeks concerten

Afgelopen weekend traden Suzan & Freek nog op in een uitverkochte Ziggo Dome in Amsterdam. Het concert voelde als een hoogtepunt. "Met een lach en een traan kijken we terug op de concerten van afgelopen weekend. 'Wat was het geweldig hè', zeiden we zondag lachend in de auto terug naar huis. En geweldig was het!", schreven ze.

De komende tijd zal het stel zich terugtrekken uit de schijnwerpers. Ze willen zich volledig richten op Freeks gezondheid en op elkaar. Ook verwacht het stel aan dit jaar hun eerste kindje. Veel fans leven inmiddels massaal met hen mee.

In de Single Top 100 heeft muziek van de twee deze week een opmars gemaakt. Het nummer Lichtje branden is daarvan het hoogst genoteerd, op plek twaalf. Nadat het duo had bekendgemaakt dat Freek uitgezaaide longkanker heeft, riepen fans op om het nummer massaal te draaien. Ook veel radiostations deden mee aan het initiatief om het nummer woensdagochtend te laten horen.

Andere veelbeluisterde nummers van Suzan & Freek zijn Batterij (25), Goud (28), Als het avond is (32) en Ken je dat gevoel (39). In de Album Top 100 staat het duo met drie albums in de top 10. Het hoogst genoteerde album is Dromen in kleur uit 2021 op de tweede plaats. Vorige week stond die plaat nog op de 58e plek.

Hart van Nederland/ANP