Radiostations en fans draaien tegelijkertijd Lichtje Branden van Suzan & Freek

Veel Nederlandse radiostations en fans draaien woensdagochtend om 10.00 uur het nummer Lichtje Branden van Suzan & Freek. Dat blijkt uit een rondgang van het ANP. Het besluit volgt op een oproep die fans hebben gedeeld met de redacties van een aantal grote ochtendprogramma's.

Met het draaien van het lied willen de fans en de zenders het duo steunen in deze moeilijke tijd. Zij deelden dinsdag dat Freek ongeneeslijk ziek is. Een enorme klap voor vele fans, zoals Sanne Cöp. In bovenstaande video vertelt ze aan Hart van Nederland waarom het duo zoveel voor haar betekent.

In elk geval NPO Radio 2, 3FM, Sterren NL, NPO Radio 5, 538, Qmusic, Veronica, 100% NL, Rijnmond, Omroep West en Den Haag FM doen mee aan het initiatief. De zenders laten allemaal weten dat zij woensdagochtend overspoeld worden met reacties van luisteraars die hun gevoelens en gedachten over het nieuws willen delen. Fans roepen elkaar ook op om om 10.00 uur het lied massaal te streamen, als teken van steun aan het duo.

Lichtje Branden

Het lied Lichtje Branden komt van het album Dromen In Kleur uit 2021. De tekst van het nummer gaat over het vinden van positieve momenten en de gedachte dat mensen een lichtje voor je branden, ook in moeilijke tijden.

Freek Rikkerink en zijn vrouw Suzan Stortelder maakten dinsdag bekend dat Freek uitgezaaide longkanker heeft. Door deze uitzaaiingen is er geen kans meer op genezing, deelden ze. Het duo maakte ook bekend eind dit jaar hun eerste kind te verwachten. Zij zijn per direct gestopt met optreden.

ANP