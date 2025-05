Freek van Suzan & Freek heeft uitgezaaide longkanker: 'Geen kans meer op genezing'

Freek Rikkerink van het Nederlandse zangduo Suzan & Freek heeft uitgezaaide longkanker. Er is geen kans meer op genezing. Het stel stopt per direct met optreden en legt alle werkzaamheden neer. Het koppel meldt ook eind van het jaar een kindje te verwachten.

Suzan & Freek zijn maandag pas achter de diagnose gekomen. Op de Instagram-pagina van het stel is een bericht gedeeld. "We zijn compleet verslagen, het voelt zo oneerlijk. We zijn al 18 jaar onafscheidelijk en hebben samen nog zo veel moois om voor te leven. Aan het eind van dit jaar hopen we samen ons kindje te mogen verwelkomen."

Het zangduo gaat nog "zo lang mogelijk genieten van de tijd die ons samen gegund is". "Ook al weten we niet hoe lang dat zal zijn."

Ziggo Dome

Suzan Stortelder (32) en Freek Rikkerink (32) zijn al jaren samen actief. Het duo bracht in 2018 het eerste nummer Als het avond is uit. In de jaren daarna volgden meer hits als Blauwe dag, De overkant en Goud.

Het duo gaf afgelopen weekend drie shows in de Ziggo Dome in Amsterdam. Suzan & Freek zouden ook van 30 mei tot en met 1 juni drie shows in de Ziggo Dome geven, die gaan niet door.