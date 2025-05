Zwarte dag voor fans Suzan en Freek na diagnose Freek: 'Ik kon het niet geloven'

Freek Rikkerink, bekend van het succesvolle Nederlandse zangduo Suzan & Freek, heeft uitgezaaide longkanker. Genezing is niet meer mogelijk. Het stel heeft aangekondigd per direct te stoppen met optreden en legt al hun werkzaamheden stil. De aankondiging heeft veel losgemaakt bij fans.

Superfan Sanne Cöp (20) reageert diep geschokt. "Ik heb het bericht misschien wel tien keer geopend, maar ik kon het niet geloven. Ik geloof het nog steeds niet. Het voelt alsof ik in een nachtmerrie zit en ik kom er niet uit", vertelt ze geëmotioneerd.

"Ik heb ze afgelopen weekend nog gezien in de Ziggo Dome. Ze stonden daar nog superblij op het podium. Daarom is het nu nog zo onwerkelijk dat ik straks geen nieuwe muziek meer van ze kan horen. Het hakt er wel even in."

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Sanne draagt de muziek van het duo dichtbij zich. Ze heeft zelfs een tatoeage met een tekst die Suzan en Freek voor haar overleden vader schreven. "Die tattoo heeft nu een extra betekenis", zegt ze met tranen in haar ogen.

Geen rookverleden nodig voor longkanker

Longarts Wouter de Jong van Longkanker Nederland merkt dat er veel vragen zijn over de diagnose longkanker, vooral vragen rondom roken. En hoe het kan dat een jong iemand, Freek is 32 jaar oud, de diagnose krijgt. "Hoewel roken een bekende oorzaak is, komt longkanker ook voor bij mensen die nooit of nauwelijks gerookt hebben", legt hij uit.

“Luchtvervuiling speelt een steeds grotere rol, net als blootstelling aan stoffen als asbest. In sommige Aziatische landen is luchtvervuiling zelfs de belangrijkste boosdoener.” De Jong noemt als voorbeeld oud-schaatser Pauline van Deutekom, die overleed aan longkanker zonder rookverleden.

Longkanker Nederland roept dan ook op tot terughoudendheid in publieke reacties. “Vermoedens als ‘zou die persoon gerookt hebben?’ zijn onterecht en stigmatiserend”, aldus De Jong. “In november voeren wij campagne om dit hardnekkige stigma te doorbreken.”