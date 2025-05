Snelle brengt eerbetoon aan ongeneeslijk zieke Freek: 'Laten we het leven vieren'

Verschillende artiesten, onder wie Snelle, Claude en Hannah Mae, hebben de afgelopen dagen tijdens hun optredens een emotioneel eerbetoon gebracht aan Freek Rikkerink. De zanger van het populaire duo Suzan & Freek maakte deze week bekend dat hij ongeneeslijke, uitgezaaide longkanker heeft. "Laten we het leven vieren met z’n allen. Ik weet zeker dat hij dat ook zo zou willen", klonk het vanaf het podium van festival Oerrock.

Dinsdag maakten Suzan en Freek via Instagram bekend dat Freek de diagnose heeft gekregen en dat genezing niet meer mogelijk is. In hetzelfde bericht deelden ze ook dat hun eerste kindje op komst is. Het stel heeft direct al hun werkzaamheden stilgelegd. "We gaan nog zo lang mogelijk genieten van de tijd die ons samen gegund is, ook al weten we niet hoe lang dat zal zijn", schreven ze.

'Het is gewoon klote'

De aankondiging raakte heel Nederland. Velen leefden mee, waaronder collega-artiesten die nauw met het duo samenwerken. Verschillende muzikanten besloten daarop een ode te brengen aan Freek tijdens hun concerten.

Zo sprak goede vriend Snelle het publiek toe tijdens zijn optreden op het Friese festival Oerrock. "Ik had hem vlak voordat we het podium opgingen nog aan de lijn en ben deze week nog bij hem geweest. En ja... het is gewoon klote. Je bent dan snel geneigd te denken: wat maakt het allemaal nog uit? Maar het gesprek dat we thuis hadden, draaide dat juist om. Misschien maakt alles juist wél heel veel uit."

Voor Snelle voelde het dan ook beladen om het nummer De Overkant te zingen, een hit die hij samen met Suzan & Freek uitbracht. "Hij zei tegen me: 'Vriend, ze hebben me alles al afgepakt. Laat ze me dat liedje niet óók nog afpakken.' Dus ik stel voor dat we het leven vieren, ook al voelt dat vreemd. Ik weet echt zeker dat hij het zo zou willen." Het publiek reageerde ontroerd: er werd geklapt en massaal staken mensen hun handen in de lucht.