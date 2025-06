Freek van Suzan & Freek begonnen met 'levensverlengende medicatie'

Freek Rikkerink, van het duo Suzan & Freek, is begonnen aan "levensverlengende medicatie". Dat maken hij en zijn partner Suzan Stortelder woensdagochtend bekend via Instagram. De medicatie is bedoeld om de kanker waar Rikkerink aan lijdt, "zo veel mogelijk te remmen".

Rikkerink voelt zich "sindsdien fysiek weer een stuk beter". "Na maanden eindelijk verlost van het hoestje (waarvoor hij 'even' naar de dokter ging) en weer een paar gezonde kilo's erbij", schrijft het stel. Over een tijdje wordt de zanger onderzocht in het ziekenhuis om te controleren of de medicijnen aanslaan. "Als dat zo is kan de situatie hopelijk voor een langere tijd stabiel blijven." Het stel benadrukt dat het "gelukkig" niet om chemotherapie gaat.

Suzan & Freek deelde vorige week dat Rikkerink uitgezaaide longkanker heeft en niet meer beter wordt. Het duo staakte daarop al hun werkzaamheden.

In de onderstaande video reageert superfan Sanne Cöp (20) op het trieste nieuws: "Ik heb het bericht misschien wel tien keer geopend, maar ik kon het niet geloven. Ik geloof het nog steeds niet. Het voelt alsof ik in een nachtmerrie zit en ik kom er niet uit."

2:28 Superfan Sanne is kapot van nieuws over ongeneeslijke Freek

'Onze allergrootste droom'

Het stel maakte ook bekend een kindje te verwachten. "Met de zwangerschap gaat het gelukkig goed, dus daar focussen we ons nu zo veel mogelijk op, onze allergrootste droom!" Ook schrijven de muzikanten: "Het voelt allemaal nog zo onwerkelijk en beangstigend, omdat ons beeld van 'lekker samen oud worden' nu ineens geen vanzelfsprekendheid is. Toch hebben we besloten er samen de schouders onder te zetten en er vol voor te vechten, we gaan er alles aan doen om de uitzondering te worden!"

ANP