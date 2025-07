Suzan en Freek toch als coaches bij The Voice of Holland ondanks kankerdiagnose

Suzan & Freek zijn dit najaar alsnog te zien als coach in The Voice of Holland. Dat maakten de twee vrijdag bekend via Instagram, waar ze een foto deelden met de andere coaches van het populaire tv-programma. "Je ziet het goed: we zijn er gewoon bij", schrijven ze enthousiast.

Het besluit volgt op een periode van intensief overleg. "Onder het motto 'doen waar je blij van wordt' is dit iets waar we al maanden naar uitkijken", laten Suzan & Freek weten. "De chemie met de rest van de club voelt enorm goed en echt. We hebben er zó veel zin in."

Verschillende artiesten, onder wie Snelle, Claude en Hannah Mae, hebben de afgelopen tijd tijdens hun optredens een emotioneel eerbetoon gebracht aan Freek Rikkerink, zo is te zien in de onderstaande video.

1:39 Snelle brengt eerbetoon aan Freek Rikkerink

Kankerdiagnose

De deelname van het duo stond lange tijd op losse schroeven. Eind mei maakte het duo bekend dat Freek Rikkerink ongeneeslijk ziek is. Bij hem is uitgezaaide longkanker vastgesteld. In reactie daarop schrapten ze alle geplande optredens en was het onzeker of ze zouden meedoen aan het nieuwe seizoen van The Voice.

Toch is nu besloten om de bekende duo-stoel dit najaar weer te bezetten. De programmamakers en RTL hebben het tweetal daarin, naar eigen zeggen, alle ruimte gegeven. "We willen dit geweldige avontuur absoluut niet missen en kijken nu al enorm uit naar de talenten die we mogen gaan verwelkomen."

Ook weer op het podium te zien

Vorige week stonden Suzan & Freek voor het eerst sinds het ingrijpende nieuws weer op het podium, tijdens Concert at SEA. "Het is gewoon kut, maar we gaan niet bij de pakken neerzitten", zei Rikkerink daar openhartig tegen het publiek. "We zetten onze schouders eronder en we gaan ervoor."

Naast de kankerdiagnose maakte het stel ook bekend dat zij eind dit jaar een kindje verwachten. Eerder deelden zij al een foto van de groeiende buik van Suzan. "Een kleine Freek in mijn buik, dat maakt mij heel gelukkig", schrijft Suzan bij een foto waarop ze in de babykamer staat.

Wil jij Hart van Nederland op het startscherm van je telefoon? Ben jij fan van de website van Hart van Nederland en wil je die standaard op het startscherm van je telefoon? Dat kan! Op deze manier download je Hart van Nederland op iOS of Android en heb je altijd een icoontje op je startscherm staan, net als andere nieuwsapps.

Voice of Holland volgend jaar te zien

Het nieuwe seizoen van The Voice of Holland wordt naar verwachting begin volgend jaar uitgezonden. Daarmee keert het programma na een lange afwezigheid terug op televisie, nadat eerder ophef ontstond over grensoverschrijdend gedrag achter de schermen.

Hart van Nederland / ANP