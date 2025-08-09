Freek van Suzan & Freek over zijn ziekte: gaat 'eigenlijk best heel goed'

Freek Rikkerink (32) van het duo Suzan & Freek meldt op Instagram dat het "eigenlijk best heel goed" met hem gaat. In mei maakte het duo bekend dat Rikkerink ongeneeslijk ziek is. Hij heeft uitgezaaide longkanker.

"Ik schrik soms nog als ik mezelf hardop 'goed' hoor zeggen als ik de vraag krijg, maar ik voel me goed en dat gevoel is gelukkig ook bevestigd door de eerste (spannende) CT-scan in juli", aldus de zanger. Hij geeft aan dat hij zich fysiek al beter voelde sinds de medicatie, maar noemt de bevestiging van de scan "heel fijn, daardoor durven we alles ook wat meer los te laten".

Rikkerink geeft aan dat hij en Suzan hun "draai weer een beetje gevonden" hebben.

Toen bekend werd dat Freek ziek was, waren fans in shock. Zoals superfan Sanne:

2:28 Superfan Sanne is kapot van nieuws over ongeneeslijke Freek

