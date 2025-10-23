Suzan & Freek raken fans met persoonlijke nieuwe single 'Niemand'

Diepe dalen en hoge pieken, zou zo je het afgelopen jaar van singer-songwriter duo Suzan & Freek kunnen omschrijven. Donderdagochtend kwam daar een nieuwe hoogtepunt bij. De nieuwe singel van het stel getiteld Niemand, is op een bijzondere manier in première gegaan. Het nummer werd gelijktijdig gedraaid op vrijwel alle grote radiostations in Nederland en Vlaanderen.

Volgens het populaire zangduo is het liedje een persoonlijk inkijkje in hun leven. Op Instagram schrijven ze dat Niemand 'een stukje van ons dagboek' is. De eerste zin van het nummer "Soms mis ik wie we vroeger konden zijn" was volgens hen het begin van een heel spontaan proces. "Alsof de woorden de weg naar de muziek al wisten," delen ze.

Ongeneeslijk ziek

De release van Niemand is extra bijzonder omdat dit het eerste nieuwe nummer is sinds bekend werd dat Freek ongeneeslijk ziek is. In mei maakte het stel dat moeilijke nieuws openbaar. Hun fans reageerden toen massaal met steun en liefdevolle berichten. Kort daarvoor deelden ze nog trots dat ze in verwachting zijn van hun eerste kindje. In juni lieten ze weten dat het een jongetje gaat worden.

Superfan Sanne Cöp (20) reageerde diep geschokt toen ze hoorde dat Freek Rikkerink (zoals Freek voluit heet) vertelde dat hij ongeneeslijk ziek is. In de onderstaande video vertelt ze erover:

2:28 Superfan Sanne is kapot van nieuws over ongeneeslijke Freek

Suzan & Freek laten weten dat het schrijven van het nummer een manier was om gevoelens van kwetsbaarheid en hoop te delen. "Het voelt fijn om weer te doen wat we het allerliefste doen, maar dan dichter bij onszelf," schrijven ze.

Volgend jaar staan de twee in het GelreDome in Arnhem, waar ze een reeks grote concerten geven. Mogelijk krijgen fans dan ook het nieuwe nummer te horen.