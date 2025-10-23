Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Suzan & Freek raken fans met persoonlijke nieuwe single 'Niemand'

Muziek

Vandaag, 09:45 - Update: 34 minuten geleden

Link gekopieerd

Diepe dalen en hoge pieken, zou zo je het afgelopen jaar van singer-songwriter duo Suzan & Freek kunnen omschrijven. Donderdagochtend kwam daar een nieuwe hoogtepunt bij. De nieuwe singel van het stel getiteld Niemand, is op een bijzondere manier in première gegaan. Het nummer werd gelijktijdig gedraaid op vrijwel alle grote radiostations in Nederland en Vlaanderen.

Volgens het populaire zangduo is het liedje een persoonlijk inkijkje in hun leven. Op Instagram schrijven ze dat Niemand 'een stukje van ons dagboek' is. De eerste zin van het nummer "Soms mis ik wie we vroeger konden zijn" was volgens hen het begin van een heel spontaan proces. "Alsof de woorden de weg naar de muziek al wisten," delen ze.

Ongeneeslijk ziek

De release van Niemand is extra bijzonder omdat dit het eerste nieuwe nummer is sinds bekend werd dat Freek ongeneeslijk ziek is. In mei maakte het stel dat moeilijke nieuws openbaar. Hun fans reageerden toen massaal met steun en liefdevolle berichten. Kort daarvoor deelden ze nog trots dat ze in verwachting zijn van hun eerste kindje. In juni lieten ze weten dat het een jongetje gaat worden.

Superfan Sanne Cöp (20) reageerde diep geschokt toen ze hoorde dat Freek Rikkerink (zoals Freek voluit heet) vertelde dat hij ongeneeslijk ziek is. In de onderstaande video vertelt ze erover:

Superfan Sanne is kapot van nieuws over ongeneeslijke Freek
2:28

Superfan Sanne is kapot van nieuws over ongeneeslijke Freek

Suzan & Freek laten weten dat het schrijven van het nummer een manier was om gevoelens van kwetsbaarheid en hoop te delen. "Het voelt fijn om weer te doen wat we het allerliefste doen, maar dan dichter bij onszelf," schrijven ze.

Volgend jaar staan de twee in het GelreDome in Arnhem, waar ze een reeks grote concerten geven. Mogelijk krijgen fans dan ook het nieuwe nummer te horen.

Lees ook

Suzan van Suzan & Freek kreeg eerder miskraam, nu openhartig over zwangerschap
Suzan van Suzan & Freek kreeg eerder miskraam, nu openhartig over zwangerschap
Freek van Suzan & Freek over zijn ziekte: gaat 'eigenlijk best heel goed'
Freek van Suzan & Freek over zijn ziekte: gaat 'eigenlijk best heel goed'
Suzan en Freek toch als coaches bij The Voice of Holland ondanks kankerdiagnose
Suzan en Freek toch als coaches bij The Voice of Holland ondanks kankerdiagnose
Suzan & Freek maken indruk met emotionele comeback: 'Brok in mijn keel'
Suzan & Freek maken indruk met emotionele comeback: 'Brok in mijn keel'
Suzan & Freek verrassend terug op festivals: 'We willen het leven vieren'
Suzan & Freek verrassend terug op festivals: 'We willen het leven vieren'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.