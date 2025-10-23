Suzan en Freek geven eerste interview na kankerdiagnose: 'Tumoren zijn geslonken'

De tumoren van Freek Rikkerink zijn geslonken. Dat vertelde de 32-jarige zanger donderdagavond in de talkshow Eva. Het was de eerste keer dat Freek en zijn vrouw Suzan een interview gaven sinds het tweetal in mei bekendmaakte dat Freek kanker heeft.

De zanger wordt behandeld in het Antoni van Leeuwenhoek. "In beide longen zit een tumor, verder zit het in de lymfeklieren, in mijn nek, in mijn bijnieren", vertelde Freek. "Gelukkig zit het niet in mijn hoofd. Het Antoni van Leeuwenhoek zei: we hebben medicatie, je kunt het proberen. Er zijn mensen die daar nog een paar jaar mee kunnen leven."

Zo reageren fans op de nieuwe single 'Niemand' van Suzan & Freek:

1:01 Fans van Suzan & Freek reageren op nieuwe single 'Niemand'

Freek heeft de afgelopen tijd veel gelezen over mensen in dezelfde situatie. "Hoe hebben zij het overleefd, wat hebben zij gedaan? Ik ben mij daar 18 uur per dag in gaan verdiepen", zei hij bij Eva. "Terwijl Suus de babykamer aan het doen was. Ik ben mijn voeding gaan aanpassen, ik ben met veel mentale dingen aan de slag gegaan. In de westerse geneeskunde zien ze het lichaam als een chemische fabriek: er is iets kapot en helaas. Maar de oosterse geneeskunde kijkt naar de connectie tussen body en mind."

Volle brievenbus

Suzan zegt dat het duo vooral in het nu leeft. "We willen de kans zo groot mogelijk maken dat als het universum zegt: het komt goed, dat we daar dan bij zijn." Freek vulde aan: "We gaan niet lijdzaam zitten afwachten. We gaan zelf aan de slag." Freek voelt ook geen woede over zijn lot: "Ik weet niet op wie ik boos moet zijn. Dit is gewoon pech, ik heb gewoon het verkeerde lot getrokken."

Het echtpaar werd overdonderd door al het medeleven van fans nadat zij het nieuws hadden gedeeld. "Er komen mensen letterlijk op straat naar ons toe om een knuffel te geven", vertelde Suzan. "De brievenbus zat stampvol met kaarten van mensen die je helemaal niet kent. Het voelde als een warme deken om ons heen." Freek vulde aan: "Er kwamen zelfs mensen vanaf de Waddeneilanden een cadeau brengen voor de liedjes die we hebben gemaakt. Ze zeiden: jullie zijn er met jullie muziek voor ons geweest, wij willen er nu ook voor jullie zijn."