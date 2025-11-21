Suzan en Freek gaan met zwangerschapsverlof

Suzan Stortelder en Freek Rikkerink van het zangduo Suzan & Freek hebben zwangerschapsverlof. Dat delen ze op Instagram, met een foto waarop ze samen in de buitenlucht staan.

Suzan is eind 2025 uitgerekend. Eerder dit jaar maakten ze bekend dat ze een zoontje verwachten. Kort daarvoor liet het stel weten dat Freek uitgezaaide longkanker heeft.

Superfan Sanne Cöp (20) reageerde diep geschokt toen ze hoorde dat Freek Rikkerink (zoals Freek voluit heet) vertelde dat hij ongeneeslijk ziek is. In de onderstaande video vertelt ze erover:

2:28 Superfan Sanne is kapot van nieuws over ongeneeslijke Freek

The Voice of Holland

Eerder deze week werden ook de opnames afgerond van het nieuwe seizoen van The Voice of Holland. Suzan en Freek zijn daarin te zien als zangcoaches. Willie Wartaal, een van de andere coaches, deelde op sociale media een selfie met de woorden:"It’s a wrap!"