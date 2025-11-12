Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
The Voice of Holland vanaf januari weer op de buis, liveshows vervallen

The Voice of Holland vanaf januari weer op de buis, liveshows vervallen

TV-programma's

Vandaag, 13:30

Link gekopieerd

The Voice of Holland is vanaf vrijdag 16 januari weer te zien bij RTL. Dat maakt de zender woensdag bekend. Het programma zal zeventien weken op de vrijdagavond te zien zijn, met de finale op 8 mei. Alle afleveringen van het nieuwe seizoen worden van te voren opgenomen, waardoor kijkers niet meer thuis kunnen meestemmen over wie de talentenwedstrijd gaat winnen.

In tegenstelling tot de 'oude versie' van The Voice zijn dit seizoen alle afleveringen al opgenomen, inclusief de finale. De winnaar van de talentenjacht wordt mede bepaald door een onafhankelijk publieksvak in de studio, meldt RTL. Een woordvoerder van RTL laat weten dat de kans "minimaal is dat familie of vrienden van de finalisten kaarten hebben gekocht". "Om ook die kleine kans uit te sluiten, hebben we alle kaarthouders persoonlijk benaderd".

Of het publiek nog op de talentenjacht zit te wachten, is maar de vraag. Uit representatief onderzoek onder het Hart van Nederland-panel blijkt dat veel voormalige kijkers afhaken:

Bijna helft voormalige kijkers keert The Voice de rug toe
0:52

Bijna helft voormalige kijkers keert The Voice de rug toe

Extra gedragsregels

Tijdens een telefonisch gesprek hebben de makers van het programma gecontroleerd of de personen in het publieksvak die mogen stemmen "op enige wijze een link hebben met een van de talenten van de nieuwe series". "Daarnaast ondertekenen alle aanwezigen in het publiek die gaan stemmen nog een document waarin zij bevestigen geen relatie te hebben met de finalisten." RTL zegt voor deze methode te hebben gekozen "om te zorgen voor een eerlijke en onafhankelijke stemming".

Begin 2022 werd het talentenprogramma abrupt stopgezet na berichten over grensoverschrijdend gedrag. Vier jaar later keert het programma dus terug. RTL heeft extra gedragsregels ingevoerd naar aanleiding van de eerdere incidenten. De presentatie is in handen van Chantal Janzen en Edson da Graça. De coaches zijn Ilse DeLange, Willie Wartaal, Suzan & Freek en Dinand Woesthoff. Martijn Krabbé zal de voice-over van het programma verzorgen. Later in het jaar volgen de uitzendingen van The Voice Kids.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Martijn Krabbé wint Televizier-Ring Presentator: 'Afscheid met een gouden randje'
Martijn Krabbé wint Televizier-Ring Presentator: 'Afscheid met een gouden randje'
Jeroen Rietbergen definitief niet vervolgd in zedenzaak The Voice: 'Niet meer zinvol'
Jeroen Rietbergen definitief niet vervolgd in zedenzaak The Voice: 'Niet meer zinvol'

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.