The Voice of Holland vanaf januari weer op de buis, liveshows vervallen

The Voice of Holland is vanaf vrijdag 16 januari weer te zien bij RTL. Dat maakt de zender woensdag bekend. Het programma zal zeventien weken op de vrijdagavond te zien zijn, met de finale op 8 mei. Alle afleveringen van het nieuwe seizoen worden van te voren opgenomen, waardoor kijkers niet meer thuis kunnen meestemmen over wie de talentenwedstrijd gaat winnen.

In tegenstelling tot de 'oude versie' van The Voice zijn dit seizoen alle afleveringen al opgenomen, inclusief de finale. De winnaar van de talentenjacht wordt mede bepaald door een onafhankelijk publieksvak in de studio, meldt RTL. Een woordvoerder van RTL laat weten dat de kans "minimaal is dat familie of vrienden van de finalisten kaarten hebben gekocht". "Om ook die kleine kans uit te sluiten, hebben we alle kaarthouders persoonlijk benaderd".

Of het publiek nog op de talentenjacht zit te wachten, is maar de vraag. Uit representatief onderzoek onder het Hart van Nederland-panel blijkt dat veel voormalige kijkers afhaken:

0:52 Bijna helft voormalige kijkers keert The Voice de rug toe

Extra gedragsregels

Tijdens een telefonisch gesprek hebben de makers van het programma gecontroleerd of de personen in het publieksvak die mogen stemmen "op enige wijze een link hebben met een van de talenten van de nieuwe series". "Daarnaast ondertekenen alle aanwezigen in het publiek die gaan stemmen nog een document waarin zij bevestigen geen relatie te hebben met de finalisten." RTL zegt voor deze methode te hebben gekozen "om te zorgen voor een eerlijke en onafhankelijke stemming".

Begin 2022 werd het talentenprogramma abrupt stopgezet na berichten over grensoverschrijdend gedrag. Vier jaar later keert het programma dus terug. RTL heeft extra gedragsregels ingevoerd naar aanleiding van de eerdere incidenten. De presentatie is in handen van Chantal Janzen en Edson da Graça. De coaches zijn Ilse DeLange, Willie Wartaal, Suzan & Freek en Dinand Woesthoff. Martijn Krabbé zal de voice-over van het programma verzorgen. Later in het jaar volgen de uitzendingen van The Voice Kids.