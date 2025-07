Jeroen Rietbergen definitief niet vervolgd in zedenzaak The Voice: 'Niet meer zinvol'

Jeroen Rietbergen wordt definitief niet vervolgd in de zedenzaak rond The Voice of Holland waarin hij beschuldigd werd van verkrachting. Daartoe heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden besloten. Zangeres Nienke Wijnhoven startte eerder een artikel 12-procedure om alsnog vervolging af te dwingen.

Het Openbaar Ministerie (OM) besloot in mei 2024 Rietbergen niet te vervolgen in de zaak. De reden was toen gebrek aan bewijs. Wijnhoven deelde haar verhaal na het onlineprogramma BOOS over grensoverschrijdend gedrag bij The Voice. Zij deed mee aan het achtste seizoen van het zangprogramma.

Uit onderzoek van Hart van Nederland blijkt dat 47 procent van de voormalige Voice-kijkers het programma niet meer wil zien. Hoewel de meeste mensen de maatregelen terecht vinden, heeft maar 11 procent vertrouwen dat het nu echt veilig blijft.

Het hof vindt dat "in deze zaak niet te verwachten is dat een later oordelende strafrechter tot een veroordeling van beklaagde zal komen". "Het hof zal daarom het Openbaar Ministerie niet bevelen tot vervolging van beklaagde over te gaan. Ook het doen van nader onderzoek, waar klaagster om vroeg, vindt het hof niet meer zinvol."

'Gerechtigheid'

Het is voor Rietbergen "een opluchting" dat hij niet vervolgd wordt en hij ziet het als "een bevestiging", melden zijn advocaten. "Hij heeft vanaf het begin gezegd dat tussen hem en mevrouw Wijnhoven geen seksuele handelingen hebben plaatsgevonden en dat hij geen enkel strafbaar feit heeft gepleegd en heeft dat uitgebreid kunnen onderbouwen en documenteren. De uitspraak van het hof voelt als gerechtigheid. Hij is zijn dierbaren enorm dankbaar voor hun niet aflatende steun gedurende een lange, moeilijke tijd."

Wijnhoven laat via haar advocaat weten dat ze "trots" is dat ze haar stem heeft laten horen. "Voor zichzelf en in de hoop dat het anderen helpt", aldus advocaat Sébas Diekstra. "Mijn cliënte was de enige die uiteindelijk daadwerkelijk aangifte deed. Zij wist dat het juridisch een moeilijke weg zou worden, zeker na zoveel jaar, maar heeft er toch voor gekozen haar verhaal te doen en door te zetten." Met de beslissing van het hof is voor Wijnhoven "een lange en zware periode afgesloten".

Terug op de tv

Eind maart werd bekend dat The Voice of Holland in januari 2026 zijn rentree maakt op RTL 4. De populaire talentenjacht lag sinds begin 2022 stil, nadat in het YouTube-programma BOOS ernstige beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag naar buiten kwamen over wat zich achter de schermen zou hebben afgespeeld. Rietbergen heeft in het nieuwe seizoen van The Voice geen rol.

