Schoof belt met president van Iran, veroordeelt aanval op Israël

Premier Dick Schoof heeft zondag met de Iraanse president Masoud Pezeshkian gebeld, en in dat gesprek de raketaanvallen door Iran en zijn bondgenoten op Israël veroordeeld. Dat schrijft Schoof op X. Ook heeft Schoof er bij Pezeshkian op aangedrongen dat Iran moet stoppen met het leveren van wapens aan Rusland.

De situatie is verder geëscaleerd vanwege de raketbeschietingen over en weer tussen Israël en het door Iran gesteunde Hezbollah in Libanon. Veel Nederlanders zijn nu uit Libanon teruggehaald, te zien in bovenstaande video.

Schoof maakt zich grote zorgen over de verdere escalatie van geweld in het Midden-Oosten, en dat heeft hij Pezeshkian ook laten weten. "De cyclus van wraak en geweld moet door alle betrokken partijen zo snel mogelijk worden doorbroken." Volgens de premier moet er zo snel mogelijk een diplomatieke oplossing komen voor het conflict. "Daarvoor zal ook Iran stappen moeten zetten."

Zoals gebruikelijk in gesprekken met buitenlandse leiders vermeldde Schoof niet hoe Pezeshkian reageerde.

De president van Iran leidt de regering, maar is niet de hoogste leider van het land. Dat is ayatollah Ali Khamenei.

ANP