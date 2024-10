Dikke knuffels op vliegveld na aankomst Nederlanders uit Libanon: 'Het is gelukt!'

Nederlanders die met de eerste repatriëringsvlucht uit Libanon meekonden zijn opgelucht dat ze veilig zijn geland in Eindhoven, vertellen ze tegen Hart van Nederland. Vrijdagmiddag vertrokken ze vanuit Beiroet. Aan boord zaten 185 mensen, onder wie ruim honderd Nederlanders. Op het vliegveld vlogen ze naasten in de armen.

"Mijn vader was in Libanon omdat mijn oma een hartaanval had gehad. Hij was daar om familie te steunen, maar toen zat hij ineens vast", vertelt een dochter die haar vader staat op te wachten op het vliegveld. "Maar nu is het gelukt. We zijn erg dankbaar." Haar vader wil maar één ding zeggen: "Bedankt Nederland."

Op bovenstaande video zie je meer reacties van naasten.

Dubbel

Naast dat de Nederlanders opgelucht zijn, is het tegelijkertijd ook dubbel om weg te zijn uit Libanon. "Voor mij is het 50/50 om weer terug te zijn. Mijn hele familie woont daar, mijn oma, tante, oom, neefjes, nichtjes. Die heb ik moeten achterlaten", vertelt Rodrigue, die in Volendam woont, tegen het ANP.

Ook voor Wilbert, die al 10 jaar in het centrum van Beiroet woont en werkt, was het geen makkelijke beslissing om het land te verlaten. "Je laat veel mensen achter, collega's, vrienden, familie, mensen van wie je houdt. Dat is moeilijk, voor hen en voor ons. Maar het is was nu beter om terug te gaan."

Repatriëringsvlucht

Het toestel, een militaire Airbus A330, kwam om 20.52 uur aan op de luchtmachtbasis Eindhoven. Nederlanders die weg willen uit Libanon konden zich tot vrijdagmiddag 17.00 uur melden bij het ministerie. Ruim vijfhonderd mensen hebben dat gedaan. Het ministerie kijkt vervolgens wie er in aanmerking komen voor een repatriëring. Zaterdag vertrekt vanuit Eindhoven een tweede vlucht om Nederlanders op te halen.