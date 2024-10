Eerste vliegtuig met Nederlanders uit Libanon geland in Eindhoven

De eerste repatriëringsvlucht met Nederlanders uit Libanon is geland. Het toestel, een militaire Airbus A330, kwam om 20.52 uur aan op de luchtmachtbasis Eindhoven. Aan boord zijn 185 mensen, onder wie iets meer dan honderd Nederlanders.

In het toestel, dat vrijdagochtend om 09.20 uur was vertrokken richting Beiroet, zitten ook Belgen, Finnen en Ieren. Zij worden opgevangen door de ambassades van de betreffende landen, aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Aanmelden

Nederlanders die weg willen uit Libanon konden zich tot vrijdagmiddag 17.00 uur melden bij het ministerie. Ruim vijfhonderd mensen hebben dat gedaan. Het ministerie kijkt vervolgens wie er in aanmerking komen voor een repatriëring. Zaterdag vertrekt vanuit Eindhoven een tweede vlucht om Nederlanders op te halen.

De Nederlandse overheid heeft Nederlanders opgeroepen om weg te gaan uit Libanon. Het is er niet meer veilig door de luchtaanvallen van Israël en door oplopende spanningen in het gebied. Ook andere landen hebben hun burgers weggehaald uit Libanon. Onder meer de Britse, Duitse en Roemeense autoriteiten hebben mensen naar het thuisland gevlogen.

Hulp

Nederlanders die in Libanon blijven, maar later besluiten toch weg te willen, kunnen volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken ook rekenen op hulp van de overheid. Er zal dan bekeken worden of ze meekunnen op commerciële vluchten of met repatriëringsvluchten van andere landen.

