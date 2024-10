Van droomhuwelijk naar paniekvlucht: tandarts Luc vlucht uit oorlogsgebied Libanon

Luc Aouad, een 32-jarige tandarts uit Emmen, verheugde zich op zijn huwelijk in het Libanese Beiroet. Wat een feestelijke gebeurtenis had moeten zijn, veranderde echter in een nachtmerrie door de escalerende spanningen in het Midden-Oosten.

Half augustus sloot Luc zijn praktijk en vloog naar Libanon, waar hij op 5 september zijn jawoord gaf aan Mélanie (27). "De bruiloft ging door met wat familie, maar veel anderen konden niet komen. Dat was een grote teleurstelling", vertelt hij. De angst was al voelbaar door de recente Israëlische luchtaanvallen op Hezbollah-doelwitten. Na de bruiloft wilden Luc en Mélanie een paar dagen met hun ouders doorbrengen. "We hoopten na te genieten, maar het nieuws veranderde alles."

Op 17 september werden ze geconfronteerd met berichten over explosies en aanslagen. "De situatie voelde echt anders. We wisten dat we onmiddellijk moesten vertrekken." Na een zoektocht naar vluchten konden ze uiteindelijk een enkeltje naar Larnaca, Cyprus, bemachtigen. "Het was een race tegen de klok om veilig weg te komen."

Zorgen over ouders

Inmiddels zijn ze veilig terug in Emmen, maar nu overheersen de zorgen om zijn ouders. Zij wonen maar 25 kilometer van Beiroet en volgen alles op de televisie. "Mijn tante is bij hen komen logeren, omdat ze door het geweld niet kon slapen. Het is erg triest en onvoorspelbaar."

Luc is niet boos op Israël, maar hij steunt het land ook niet. Zijn woede richt zich vooral op Hezbollah. "Wij zijn christelijk en kunnen niet in één land met hen leven. Het is pijnlijk om te zien hoe de situatie escaleert."

Veel jonge mensen in Libanon, ook moslimjongeren, voelen zich machteloos en durven hun mening niet te uiten, uit angst voor represailles, zegt hij. Luc: "Ik heb altijd geweten dat het fout kon gaan. Velen hebben hun leven opgebouwd in Libanon, maar de toekomst is zo onzeker. Ik vrees dat de situatie snel verder zal escaleren."