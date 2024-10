Nederland haalt binnen paar dagen 'enkele honderden' mensen uit Libanon naar huis

Nederland gaat naar verwachting "binnen enkele dagen honderden" Nederlanders uit Libanon evacueren. Ze worden met militaire vliegtuigen rechtstreeks naar Nederland gevlogen, zei buitenlandminister Caspar Veldkamp dinsdag. De Nederlanders dreigen in Libanon in het nauw te raken nu Israël het land bestookt en is binnengetrokken.

Veldkamp weet niet precies hoeveel Nederlanders in Libanon verblijven en in aanmerking komen voor evacuatie, of 'repatriëring' zoals hij het officieel noemt. Maar hij "schat honderden op zijn minst", al "leert de ervaring dat het ook altijd wat meer of minder kan zijn". Het is niet verplicht om je aan te melden, maar de minister roept Nederlanders nog maar eens op dat wel te doen.

Vlucht

De eerste vlucht die door Defensie wordt geregeld vertrekt "binnen enkele dagen", aldus de minister. Het gaat om een directe vlucht van Libanon naar Nederland, maar Veldkamp noemt de luchthavens van vertrek en aankomst daar niet bij.

Verder zorgt Nederland ervoor "dat mensen zo mogelijk mee kunnen op vluchten die andere landen organiseren, als daar plaats over is". Andere Europese landen kondigden de afgelopen dagen al aan hun landgenoten terug te halen. Ook kijkt Nederland of het nog stoelen kan boeken op commerciële vluchten waar mensen zelf niet meer voor kunnen reserveren.

De bewindsman spreekt tegen dat hij veel later is dan landen als Canada, Duitsland en Groot-Brittannië met evacueren. "Nee, wij lopen gelijk op. Sommige landen zijn eerder gaan communiceren, extern misschien." Veldkamp zegt ervoor gekozen te hebben om pas te communiceren als hij zeker weet dat de vlucht kan worden uitgevoerd.

ANP