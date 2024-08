Ministerie: Nederlanders in Israël en Libanon, laat weten of je veilig bent

De spanningen in en rond Israël en Gaza lopen verder en verder op. Op de vroege zondagochtend heeft terreurbeweging Hezbollah raketten op Israël afgevuurd vanuit Libanon. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken roept landgenoten die in het gebied zijn op zich te melden bij vrienden en familie.

Jurijan uit Harderwijk was in Gaza. Zijn bizarre ervaringen hoor en zie je in de video bovenaan deze pagina.

De luchtaanvallen van Hezbollah zijn een vergelding voor de dood van een topcommandant van de militante groepering, vorige maand in Beiroet. Kort voor de grootschalige aanval viel Israël doelen aan in het zuiden van Libanon, omdat het vermoeden bestond dat er een grote aanval van Hezbollah aan zou komen.

Bellen

Dat de situatie daar dus erg heftig is, is misschien nog zacht uitgedrukt. In een bericht op sociale media heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken Nederlanders die in het gebied zijn opgeroepen contact op te nemen met familie en vrienden, om zo te laten weten dat ze veilig zijn. Ook bieden ze hulp aan. Wie het nodig heeft, mag het ministerie dag en nacht bellen op +31 247 247 247.

Ook adviseren ze om een veilige plek te zoeken en instructie van de lokale autoriteiten op te volgen. Het reisadvies voor beide landen staat op rood. Dat wil zeggen dat wat je situatie ook is: het ministerie raadt ten strengste af om er niet naartoe te reizen. Ook kan de Nederlandse ambassade aldaar hoogstwaarschijnlijk niet helpen mocht er iets misgaan.

Hart van Nederland - ANP