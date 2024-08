Reisadvies Israël weer terug naar rood, nu geldig voor heel het land

Het Gaza-conflict laait steeds meer en meer op en dat heeft ervoor gezorgd dat voor Israël nu een nieuw reisadvies is uitgegeven door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Voor heel het land geldt nu code rood, oftewel: niet reizen omdat het te gevaarlijk is. Eerder stond het land op oranje en deels rood.

Reden is dus de spanning in de regio. "De kans op een aanval van Iran en bondgenoten van Iran op Israël is groot", staat op de website over het reisadvies. "De vergeldingsacties en bedreigingen tussen Israël en Hezbollah nemen toe. De veiligheidssituatie is zeer onvoorspelbaar en kan elk moment verslechteren."

Influencers die zich uitspreken over het Gaza-conflict krijgen vaak te maken met mensen die bij hun kanalen weglopen. Bekijk het in de video bovenaan dit artikel.

Vertrek veilig

Wie momenteel in het door oorlog verscheurde land is, krijgt het zeer strenge advies het land op een veilige manier te verlaten. "Houd er rekening mee dat de mogelijkheden hiervoor beperkt zijn. Enkele Europese en Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen hebben hun vluchten naar Israël opgeschort. Andere maatschappijen vliegen nog wel, maar houd er rekening mee dat vluchten al volgeboekt kunnen zijn." Het advies besluit met de oproep het lokale en internationale nieuws in de gaten te houden.

Voor Nederlanders die in Israël wonen geldt er ook een advies: Volg de aanwijzingen van de lokale autoriteiten, blijf op een veilige plek en overweeg het land te verlaten. Mocht er een luchtalarm afgaan, dan moet je direct een veilige plek zoals een schuilkelder opzoeken.

Nederland gaat mensen niet terughalen, aldus een woordvoerder van het ministerie. Dit "is op dit moment inderdaad niet aan de orde". Hoeveel Nederlanders in Israël verblijven kan hij niet zeggen, omdat mensen die naar het land reizen zich niet hoeven te registreren.

Hart van Nederland /ANP