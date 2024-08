Vandalen spuiten Palestijnse vlag op Anne Frank-informatiebord Gouda

Een informatiebord over Anne Frank in het Anne Frankplantsoen in Gouda is beklad. Onverlaten, mogelijk activisten, hebben de Palestijnse vlag over de tekst en foto's heen gespoten. Wanneer het precies gebeurd is, is niet duidelijk. Donderdag werd de vernieling ontdekt.

Het bord is door de vernieling onleesbaar geworden. Wie de daad precies op zijn of haar geweten heeft, is niet duidelijk. De gemeente is op de hoogte van de vernieling en noemt deze "onacceptabel". Overigens is het bord geen eigendom van de gemeente, maar van de werkgroep Verzetshelden Oosterwei.

'Geen woorden voor'

Iemand heeft ook aangifte gedaan van het incident, dat schrijft Zogouds.nl, een lokale nieuwssite. Ze laten de anonieme Gouwenaar aan het woord: "Het incident is laag en teleurstellend. En helpt zeker niet bij de verbetering van de Goudse samenleving. We zouden meer begrip voor elkaar moeten hebben en meer en beter naar elkaar moeten luisteren."

Dat is overduidelijk niet gebeurd. De Gouwenaar vervolgt: "Maar nee, in plaats daarvan bekladden we het informatiebord met een tekst over en een afbeelding van Anne Frank, een internationaal fenomeen. Daar zijn geen woorden voor..."

'Verwerpelijk'

Diverse instellingen hebben boos gereageerd op de bekladding. Onder andere het Centrum voor Informatie en Documentatie Israel (CIDI) en de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAB) hebben er geen goed woord voor over. "Door deze plek te besmeuren trap je op de nagedachtenis van de slachtoffers van de Holocaust. Een verwerpelijke actie, die de nabestaanden raakt", aldus de NCAB op sociale media.

Bekladding

Eerder deze zomer werd in Amsterdam het beeld van Anne Frank op het Merwedeplein twee keer beklad met pro-Palestijnse teksten. Ook op andere beelden in de hoofdstad, onder meer dat van Mahatma Gandhi, werden pro-Gazaleuzen gespoten. De gemeente heeft daarvan aangifte gedaan.

Beelden van de bekladding van het beeld in Amsterdam zie je in de video bovenaan deze pagina.