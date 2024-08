Beeld Anne Frank in Amsterdam voor tweede keer in maand tijd beklad

Een beeld van Anne Frank op het Merwedeplein in Amsterdam-Zuid voor de tweede keer in een maand tijd beklad. De politie bevestigt berichtgeving van AT5 hierover. Op een foto is te zien dat er met rode verf Free Gaza op de sokkel van het beeld is geschreven. Ook de handen van de beeltenis van Anne Frank zijn rood gemaakt.

Een voorbijganger ontdekte zondagochtend de bekladding van het beeld. De politie heeft de zaak in onderzoek, meldt een woordvoerder. Op 9 juli is het beeld ook al beklad.

80 jaar geleden

Zondag is het tachtig jaar geleden dat de familie Frank en de andere onderduikers in het Achterhuis in handen van de Duitsers vielen en werden afgevoerd naar concentratiekampen. Op de website van de Anne Frank Stichting wordt stilgestaan bij deze dag.