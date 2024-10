Sumeya verloor dertig dierbaren in Libanon, toch blijft ze strijden

Sumeya Hamie uit Roermond kijkt met grote bezorgdheid naar de ontwikkelingen in Libanon. Het geweld heeft een enorme impact op haar familie. Binnen een week verloor ze maar liefst dertig dierbaren, van wie 23 directe familieleden. Naast het grote verdriet voelt ze zich ook ontzettend machteloos. Daarom is ze nu een inzamelingsactie gestart.

Het dorp waar de familie van de Nederlands-Libanese Sumeya woonde, is inmiddels volledig verwoest. En nu ze gevlucht zijn, zijn ze nog steeds niet veilig. Dat geldt voor veel Libanezen. "De boulevard in Beiroet, dat was een prachtige plek om te wandelen. Nu ligt die vol met mensen die nergens naartoe kunnen", zegt ze tegen Hart van Nederland.

Sumeya beseft daarom maar al te goed dat de veiligheid die zij nu ervaart, niet vanzelfsprekend is. Ze kan dan ook niet anders dan zich keihard inzetten voor mensen die hulp nodig hebben. Met de inzamelingsactie hoopt ze dekens, kussens, jassen en andere noodzakelijke spullen in te zamelen.

In bovenstaande video vertelt Sumeya haar verhaal.