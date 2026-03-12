Honderden Nederlanders zitten nog vast in Midden-Oosten en willen repatriëring

Nog enkele honderden gestrande reizigers willen uit het Midden-Oosten worden gerepatrieerd, zei buitenlandminister Tom Berendsen (CDA) tijdens een debat in de Tweede Kamer.

Het gaat onder meer om zo'n tweehonderd mensen in de Verenigde Arabische Emiraten, waar steden als Dubai en Abu Dhabi liggen. Ook zitten nog tientallen Nederlanders vast in landen als Jordanië, Israël, Irak, Iran, Qatar en Saudi-Arabië.

Tranen en opluchting bij reizigers die eerder terugkeerden uit het Midden-Oosten:

1:45 Tranen en blijdschap op Schiphol: weer groep Nederlanders terug uit Golfregio

'Veel stress en onzekerheid'

Vorige week kwamen er met een ingelaste vlucht zo'n tientallen Nederlanders terug op Schiphol. Hans Docter, crisiscoördinator van het ministerie van Buitenlandse Zaken, zei eerder al tegen Hart van Nederland dat de reizigers waarschijnlijk veel stress en onzekerheid hebben gehad. "Je bent ineens verzeild geraakt in een conflictgebied terwijl je terugkwam van je vakantie. Ik kan me voorstellen dat nu ze terug zijn in Nederland, dat dat loskomt", zegt hij.

Donderdag werd ook al bekend dat KLM tot en met 28 maart niet vliegt naar Riyad en Dammam in Saudi-Arabië vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Daarmee worden vluchten naar die bestemmingen nog langer uitgesteld. Eerder op de dag zei de luchtvaartmaatschappij namelijk nog tot en met zaterdag niet te zullen vliegen naar de Saudische hoofdstad Riyad en de havenstad Dammam aan de Perzische Golf.

Oproep van minister

Minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen riep vorige week gestrande reizigers op om niet "lukraak" rond te reizen in de hoop ergens een vlucht te vinden. Volgens hem is het belangrijk dat mensen veilig bij een toestel worden gebracht. Reizigers krijgen het advies zich te melden bij Buitenlandse Zaken of bij een ambassade.

Afgelopen weekend gingen meerdere geplande repatriëringsvluchten niet door vanwege een onveilige situatie in het Midden-Oosten. Het ging om vluchten vanuit Muscat, de hoofdstad van Oman, naar Schiphol. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa) zei toen dat het te onveilig was op dat moment.