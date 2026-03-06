Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Defensie gaat helpen gestrande Nederlanders uit Midden-Oosten te halen

Defensie gaat helpen gestrande Nederlanders uit Midden-Oosten te halen

Midden-Oosten

Vandaag, 21:31 - Update: 2 uur geleden

Link gekopieerd

Minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen (CDA) heeft Defensie gevraagd om te helpen Nederlanders terug te halen die in het Midden-Oosten zijn gestrand. Dat zei hij in Café Kockelmann.

Berendsen: "Ik heb het verzoek gedaan aan Defensie om op die plekken waar wij op dit moment geen chartervluchten kunnen inzetten, en waar geen commerciële vluchten plaatsvinden, te kijken wat Defensie daar kan doen."

Hoe de Nederlanders en hun gezinnen precies worden opgehaald, liet Berendsen in het midden. "Logischerwijs doen we geen uitspraken over wat ze precies gaan doen, want daar wordt het niet veiliger van. Maar het is nodig. We krijgen nu niet iedereen snel genoeg weg."

'Duizenden Nederlanders' vast

Ondanks meerdere repatriëringsvluchten zitten "duizenden Nederlanders" nog vast in landen in het Midden-Oosten. Niet zozeer de vlucht, maar ook de busreis over land naar een veilige locatie is uitdagend, aldus Berendsen. "Er zijn ook een paar locaties waar dat minder lukt."

Vrijdag vlogen er opnieuw repatriëringsvluchten vanuit het Midden-Oosten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken meldde eerder dat het om een vlucht ging vanuit de Omaanse hoofdstad Muscat, die wordt verzorgd door KLM, en een vlucht van TUI vanuit het Egyptische Sharm-el-Sheikh.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

KLM stelt vliegen naar Dubai nog langer uit
KLM stelt vliegen naar Dubai nog langer uit
Repatriëringsvluchten vanuit Oman en Egypte aangekondigd: dit kost het de reiziger
Repatriëringsvluchten vanuit Oman en Egypte aangekondigd: dit kost het de reiziger

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.