Defensie gaat helpen gestrande Nederlanders uit Midden-Oosten te halen

Minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen (CDA) heeft Defensie gevraagd om te helpen Nederlanders terug te halen die in het Midden-Oosten zijn gestrand. Dat zei hij in Café Kockelmann.

Berendsen: "Ik heb het verzoek gedaan aan Defensie om op die plekken waar wij op dit moment geen chartervluchten kunnen inzetten, en waar geen commerciële vluchten plaatsvinden, te kijken wat Defensie daar kan doen."

Hoe de Nederlanders en hun gezinnen precies worden opgehaald, liet Berendsen in het midden. "Logischerwijs doen we geen uitspraken over wat ze precies gaan doen, want daar wordt het niet veiliger van. Maar het is nodig. We krijgen nu niet iedereen snel genoeg weg."

'Duizenden Nederlanders' vast

Ondanks meerdere repatriëringsvluchten zitten "duizenden Nederlanders" nog vast in landen in het Midden-Oosten. Niet zozeer de vlucht, maar ook de busreis over land naar een veilige locatie is uitdagend, aldus Berendsen. "Er zijn ook een paar locaties waar dat minder lukt."

Vrijdag vlogen er opnieuw repatriëringsvluchten vanuit het Midden-Oosten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken meldde eerder dat het om een vlucht ging vanuit de Omaanse hoofdstad Muscat, die wordt verzorgd door KLM, en een vlucht van TUI vanuit het Egyptische Sharm-el-Sheikh.