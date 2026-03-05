Repatriëringsvluchten vanuit Oman en Egypte aangekondigd: dit kost het de reiziger

Vrijdag vliegen er opnieuw repatriëringsvluchten vanuit het Midden-Oosten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken meldt dat het om een vlucht gaat vanuit de Omaanse hoofdstad Muscat, die wordt verzorgd door KLM, en een vlucht van TUI vanuit het Egyptische Sharm-el-Sheikh.

Reizigers betalen een eigen bijdrage van 600 euro per persoon. Verder moet je om in aanmerking te komen voor een van de vluchten in Nederland of het Caribische deel van het Koninkrijk wonen. Ook is een aanmelding via het Crisis Contact Formulier nodig, meldt het ministerie. "Het heeft geen zin bij de luchtvaartmaatschappijen zelf naar mogelijkheden voor deze vluchten te informeren", aldus Buitenlandse Zaken.

Woensdag kwam de eerste repatriëringsvlucht met Nederlanders aan op Schiphol:

1:07 Nederlanders uit Midden-Oosten zetten weer voet op Nederlandse bodem

Mogelijk maakt het ministerie later donderdag meer vluchten bekend. Gestrande Nederlanders hebben tot vrijdagmiddag 12.00 uur om zich te melden, daarna sluit het contactformulier.

Volgens een woordvoerster van de ANVR wordt ook gesproken met Corendon en Transavia over de inzet van vliegtuigen. Ze zei te snappen dat mensen het vervelend vinden dat het lang duurt voordat ze naar huis kunnen, maar is blij dat de repatriëring nu op gang komt. De koepelorganisatie voor reisorganisaties benadrukt dat reizigers met een pakketreis de eigen bijdrage voor de terugvlucht niet zelf hoeven te betalen. "Zij zijn gedekt door het calamiteitenfonds."