Gestrande Nederlanders moeten meebetalen voor repatriëringsvlucht Midden-Oosten

Beleid

Vandaag, 13:57 - Update: 40 minuten geleden

Nederlanders die vastzitten in het Midden-Oosten door de oorlog in Iran, kunnen rekenen op extra hulp van het kabinet. De komende dagen worden "meerdere repatriëringsvluchten" mogelijk gemaakt om reizigers terug naar huis te halen. Dat schrijft minister Tom Berendsen (Buitenlandse Zaken, CDA) in een brief aan de Tweede Kamer.

Volgens Berendsen heeft de veiligheid van Nederlanders in de regio de hoogste prioriteit. "De veiligheid van Nederlanders in het Midden-Oosten heeft voor het kabinet de hoogste prioriteit", schrijft hij. Daarom is besloten de ondersteuning uit te breiden en meer vluchten te organiseren om gestrande landgenoten te repatriëren.

George Deswijzen en zijn gezin zitten momenteel in Dubai. Afgelopen maandag liet hij weten dat ze geen kant op kunnen. In de 538 Ochtendshow deed hij zijn verhaal:

Familievakantie naar Dubai verandert in nachtmerrie voor George Deswijzen en zijn gezin
4:36

Familievakantie naar Dubai verandert in nachtmerrie voor George Deswijzen en zijn gezin

Het ministerie werkt daarbij samen met luchtvaartmaatschappijen en reisorganisaties. De focus ligt op landen waar de meeste Nederlanders vastzitten. Ook wordt gekeken naar samenwerking met andere Europese landen die hun burgers uit de regio ophalen.

KLM haalt al eerste reizigers op uit Oman

KLM stuurde eerder al een toestel naar Oman. Dat vliegtuig was in eerste instantie bedoeld om eigen personeel uit het Midden-Oosten op te halen. Woensdagochtend landde het toestel op Schiphol. Het was een emotioneel weerzien, zoals je op bovenstaande video ziet.

Wie gebruik wil maken van de repatriëringsvluchten, moet wel meebetalen. "Het uitgangspunt van het kabinet is om reizigers om een financiële bijdrage te vragen voor de repatriëringsvluchten", aldus Berendsen in zijn brief.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

