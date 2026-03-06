KLM stelt vliegen naar Dubai nog langer uit

KLM heeft het hervatten van vluchten naar Dubai, Riyad en Dammam wederom uitgesteld. De luchtvaartmaatschappij vliegt tot en met dinsdag niet naar de bestemmingen in het Midden-Oosten vanwege de oorlog in Iran. Eerder had KLM deze vluchten al tot en met zondag gecanceld. "We volgen de ontwikkelingen op de voet", benadrukte de maatschappij vrijdagavond in een verklaring.

Met deze beslissing wijkt de veiligheidsinschatting van KLM af van die van bijvoorbeeld Emirates. Die luchtvaartmaatschappij kondigde eerder op vrijdag aan vanaf zaterdag weer dagelijks van thuisbasis Dubai naar tientallen bestemmingen te vliegen, waaronder Schiphol. Afgelopen nacht vloog Emirates al van Dubai naar onder meer Schiphol, omdat het luchtruim toen beperkt open was.

De eerste KLM-vlucht met gestrande Nederlanders uit Oman is woensdagochtend geland op Schiphol. Het toestel, vlucht KL9896, vertrok vanuit Muscat en kwam rond 08.00 uur aan:

2:00 Emotioneel weerzien op Schiphol na landing repatriëringsvlucht uit Oman

Vluchten opgeschort

KLM besloot na de aanvallen op Iran afgelopen weekend direct vluchten naar het Midden-Oosten op te schorten. Sindsdien is dit besluit al meerdere keren verlengd. KLM-topvrouw Marjan Rintel zei woensdag ook "voorlopig niet" te vliegen naar Dubai en Saudi-Arabië. "We kunnen alleen maar vliegen als het veilig is", benadrukte ze in het radioprogramma Sven op 1. De situatie in het Midden-Oosten had volgens haar geen gevolgen voor verdere vluchten van KLM naar Azië, Afrika en de Verenigde Staten.

Intussen werkt KLM wel samen met het ministerie van Buitenlandse Zaken aan repatriëring van reizigers. Donderdag kondigde KLM al aan dat er vrijdag weer een vlucht vanuit de Omaanse hoofdstad Muscat via het Egyptische Caïro naar Schiphol zou vliegen. Oman ligt niet ver van Dubai, waardoor gestrande reizigers uit Dubai over land naar Muscat kunnen reizen. De vlucht wordt volgens KLM zaterdagochtend op Schiphol verwacht.