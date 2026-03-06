Emirates hervat dit weekend veel vluchten: ook weer dagelijks naar Schiphol

Luchtvaartmaatschappij Emirates gaat vanaf zaterdag weer veel vaker vliegen vanuit Dubai. De maatschappij wil dagelijks 106 retourvluchten uitvoeren naar 83 bestemmingen wereldwijd. Ook Schiphol hoort daarbij. Dat meldt Emirates in een update.

Volgens Emirates is dat bijna 60 procent van alle vluchten die de luchtvaartmaatschappij normaal uitvoert. Met de uitbreiding werkt het bedrijf aan het herstel van zijn wereldwijde netwerk, nadat het luchtruim rond thuisbasis Dubai deels weer is geopend.

Eerder deze week kwam een repatriëringsvlucht vanuit Oman aan op Schiphol. Zie hieronder het emotionele weerzien tussen familie, vrienden en bekenden:

2:00 Emotioneel weerzien op Schiphol na landing repatriëringsvlucht uit Oman

'Veiligheid staat voorop'

Emirates verwacht dat het netwerk binnen enkele dagen weer volledig operationeel kan zijn. Dat hangt wel af van de beschikbaarheid van het luchtruim en of de maatschappij aan alle operationele eisen kan voldoen.

"Veiligheid blijft daarbij, zoals altijd, de hoogste prioriteit, evenals de zorgplicht voor passagiers", meldt Emirates. "De situatie wordt nauwlettend gevolgd en operaties worden waar nodig aangepast."

Afgelopen nacht werd al gevlogen van Dubai naar onder meer Schiphol. Volgens een woordvoerster ging het niet om een repatriëringsvlucht.

Ook weer vluchten naar andere bestemmingen

De luchtvaartmaatschappij heeft in verschillende regio's de capaciteit flink uitgebreid. In het Verenigd Koninkrijk voert Emirates vanaf zaterdag elf dagelijkse vluchten uit vanaf vijf luchthavens.

In India wordt opgeschaald naar 22 vluchten per dag vanaf negen vliegvelden. In de Verenigde Staten vliegt Emirates momenteel op zeven bestemmingen.

Reizigers krijgen het advies de website en socialemediakanalen van Emirates goed in de gaten te houden. Daar plaatst de luchtvaartmaatschappij volgens eigen zeggen de meest actuele informatie.