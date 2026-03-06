Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Emirates hervat dit weekend veel vluchten: ook weer dagelijks naar Schiphol

Emirates hervat dit weekend veel vluchten: ook weer dagelijks naar Schiphol

Reizen

Vandaag, 13:35 - Update: 2 uur geleden

Link gekopieerd

Luchtvaartmaatschappij Emirates gaat vanaf zaterdag weer veel vaker vliegen vanuit Dubai. De maatschappij wil dagelijks 106 retourvluchten uitvoeren naar 83 bestemmingen wereldwijd. Ook Schiphol hoort daarbij. Dat meldt Emirates in een update.

Volgens Emirates is dat bijna 60 procent van alle vluchten die de luchtvaartmaatschappij normaal uitvoert. Met de uitbreiding werkt het bedrijf aan het herstel van zijn wereldwijde netwerk, nadat het luchtruim rond thuisbasis Dubai deels weer is geopend.

Eerder deze week kwam een repatriëringsvlucht vanuit Oman aan op Schiphol. Zie hieronder het emotionele weerzien tussen familie, vrienden en bekenden:

Emotioneel weerzien op Schiphol na landing repatriëringsvlucht uit Oman
2:00

Emotioneel weerzien op Schiphol na landing repatriëringsvlucht uit Oman

'Veiligheid staat voorop'

Emirates verwacht dat het netwerk binnen enkele dagen weer volledig operationeel kan zijn. Dat hangt wel af van de beschikbaarheid van het luchtruim en of de maatschappij aan alle operationele eisen kan voldoen.

"Veiligheid blijft daarbij, zoals altijd, de hoogste prioriteit, evenals de zorgplicht voor passagiers", meldt Emirates. "De situatie wordt nauwlettend gevolgd en operaties worden waar nodig aangepast."

Afgelopen nacht werd al gevlogen van Dubai naar onder meer Schiphol. Volgens een woordvoerster ging het niet om een repatriëringsvlucht.

Ook weer vluchten naar andere bestemmingen

De luchtvaartmaatschappij heeft in verschillende regio's de capaciteit flink uitgebreid. In het Verenigd Koninkrijk voert Emirates vanaf zaterdag elf dagelijkse vluchten uit vanaf vijf luchthavens.

In India wordt opgeschaald naar 22 vluchten per dag vanaf negen vliegvelden. In de Verenigde Staten vliegt Emirates momenteel op zeven bestemmingen.

Reizigers krijgen het advies de website en socialemediakanalen van Emirates goed in de gaten te houden. Daar plaatst de luchtvaartmaatschappij volgens eigen zeggen de meest actuele informatie.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Repatriëringsvluchten vanuit Oman en Egypte aangekondigd: dit kost het de reiziger
Repatriëringsvluchten vanuit Oman en Egypte aangekondigd: dit kost het de reiziger
Gestrande Nederlanders moeten meebetalen voor repatriëringsvlucht Midden-Oosten
Gestrande Nederlanders moeten meebetalen voor repatriëringsvlucht Midden-Oosten
Repatriëringsvlucht uit Midden-Oosten geland op Schiphol: 'Intensieve reis'
Repatriëringsvlucht uit Midden-Oosten geland op Schiphol: 'Intensieve reis'
KLM gaat gestrande reizigers in Midden-Oosten ophalen
KLM gaat gestrande reizigers in Midden-Oosten ophalen

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.