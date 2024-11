Nederlandse politici bezorgd om winst Trump: 'Beslissend moment'

Donald Trump heeft de overwinning in de Amerikaanse presidentsverkiezingen geclaimd. Hij gaf een toespraak waarin hij ook zei dat hij meer stemmen heeft gekregen dat zijn rivaal Kamala Harris. Onder meer premier Dick Schoof, PVV-leider Geert Wilders en FVD-leider Thierry Baudet hebben de Republikein al gefeliciteerd met zijn vermeende overwinning, terwijl partijleiders van D66, Volt en ChristenUnie juist bezorgd reageren op de uitslag.

Zo noemt Volt-leider Laurens Dassen de mogelijke winst van Trump een "beslissend moment", zo schrijft hij op X. "Europa moet nú integreren. We kunnen niet langer afhankelijk blijven van Amerika voor onze veiligheid, we moeten als één Europa ons eigen lot in handen nemen. Het is nu of nooit."

Jetten strijdbaar

Ook D66-leider Rob Jetten reageert bezorgd en waarschuwt voor "jaren van chaos, verdeeldheid en roekeloosheid voor ons" met Trump als 47e president van de Verenigde Staten. "Een veroordeelde crimineel wordt president van de VS. Een vrouwenhater die verworven vrijheden, zoals abortus, weer wil afnemen. Een man die openlijk flirt met dictators", schrijft Jetten op X.

Maar de overwinning die zich voor Trump aftekent "maakt mij strijdbaar", aldus de D66-voorman. "Het is nu aan Nederland en Europa om niet achterover te leunen of interne verdeeldheid te zaaien, maar om eensgezind een stap naar voren te zetten. Nu is het moment om samen op te staan tegen populisten en onze liberale waarden te beschermen."

'Oekraïne cadeau aan Putin'

Ook Jettens partijgenoot Jan Paternotte waarschuwt voor de "onvoorspelbaarheid" van Trump. "Dat betekent dat het in veel opzichten de verkeerde kant zal opgaan." Hij wijst op Trumps voornemen om de VS opnieuw uit het klimaatakkoord van Parijs terug te trekken en om nieuwe importheffingen in te voeren.

Daarnaast stemt Trumps plan om Rusland en Oekraïne snel richting vrede te bewegen Paternotte ongerust. Dat kan alleen als je Oekraïne of een groot deel van Oekraïne cadeau doet aan Poetin."

'Mildere toon'

ChristenUnie-leider Mirjam Bikker zegt zich "natuurlijk" zorgen te maken over de band van Trump met zijn Russische ambtgenoot Putin en Trumps neiging om zich van bondgenoten af te keren, maar ze zegt wel moed te putten uit de "mildere" toon die de Republikein aansloeg tijdens zijn overwinningspeech.

Hart van Nederland/ANP