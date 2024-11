Amerikaanse verkiezingen komen eraan, hoe denkt Nederland over presidentskandidaten Harris en Trump?

Het is een spannende dag in de Verenigde Staten: de dag van de Amerikaanse verkiezingen. Inwoners van het Amerikaanse gehucht Dixville Notch (New Hampshire) hebben om middernacht traditiegetrouw als eersten op verkiezingsdag hun stem uitgebracht. Zijn we in Nederland bezig met de strijd tussen presidentskandidaten Donald Trump en Kamala Harris?

Hart van Nederland ging op onderzoek uit en sprak meerdere mensen in Almere over de verkiezingen.

Dat de verkiezingen nek aan nek lopen, is al bijna de gehele campagneperiode te zien. "Ik had niet verwacht dat Harris zo populair zou worden. Daar sta ik wel van te kijken, op een positieve manier", zegt een voorbijganger tegen Hart van Nederland.

Iemand anders denkt dat veel mensen willen dat Harris wint, omdat het dan de eerste vrouwelijke president van Amerika zou zijn. "Ik zou op Trump stemmen, want hij begrijpt de rol van president en lijkt ervoor gemaakt te zijn. Ik denk dat Amerika iemand nodig heeft die het werk goed doet."

' Ik leef daar niet, ik leef hier'

Veel voorbijgangers zijn het met elkaar eens dat het van groot belang is wie er wint tijdens de verkiezingen. "Het is een spannende dag. Er hangt een heleboel vanaf, ook voor het sentiment in de wereld. Ik hoop heel erg op winst voor Kamala Harris. Ik zou dat ontzettend toejuichen, vanwege haar verbinding en de menselijkheid die ze uitstraalt."

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

" Als ik de jeugd zie, dan vraag ik mij ook af wat voor een toekomst zij gaan hebben. Dat is allemaal afhankelijk van de economie en wat er in de rest van de wereld gebeurt. Daar maak ik me best een beetje zorgen over, ja", gaat de persoon verder.

Verkiezingsuitslag

Wie de verkiezingen live wil volgen zal de nacht moeten doorhalen. Rond 06.00 uur in de ochtend zal er een duidelijke richting zijn wie er gaat winnen.