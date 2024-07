Biden trekt zich terug als presidentskandidaat, spreekt steunt uit voor Harris

President Joe Biden heeft aangekondigd dat hij zich niet herkiesbaar zal stellen voor een tweede ambtstermijn. In een brief aan het Amerikaanse volk, die hij deelde op sociale media, reflecteert hij op zijn huidige ambtstermijn en dat hij zich zal blijven inzetten tot het eind van zijn termijn als president van de Verenigde Staten. Biden geeft aan zijn vicepresident Kamala Harris te steunen als nieuwe kandidaat namens de Democraten.

De druk op Biden om zich terug te trekken als presidentskandidaat van de Democratische Partij nam de afgelopen weken toe. Meerdere prominente partijgenoten drongen eropaan dat hij plaats zou maken voor iemand anders.

'Belang van partij en land'

Hoewel Biden aangeeft dat het een grote eer is geweest om als president te dienen, verklaart hij dat het in het beste belang van zijn partij en het land is om zich niet herkiesbaar te stellen. Dit besluit volgt na een periode van zelfreflectie en gesprekken met zijn naaste adviseurs. Hij benadrukt dat de beslissing is genomen met het oog op de toekomst van de Verenigde Staten.

“Ik geloof, zoals ik altijd heb gedaan, dat er niets is wat Amerikanen niet kunnen bereiken als we het samen doen. We moeten gewoon onthouden dat we de Verenigde Staten van Amerika zijn,” schrijft Biden aan het einde van zijn brief.

Biden uit zijn diepe dankbaarheid aan allen die hem hebben gesteund tijdens zijn ambtstermijn, met een speciale vermelding voor vicepresident Kamala Harris. In een latere tweet geeft hij aan Kamala Harris te steunen als nieuwe presidentskandidaat. Hij geeft aan later meer details te delen over zijn beslissing en de toekomstplannen.