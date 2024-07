Biden blijft zich maar verspreken: moet er maximumleeftijd komen voor politici?

De Amerikaanse president Joe Biden versprak zich donderdag flink toen hij de Oekraïense president Zelensky voorstelde als "president Poetin". Steeds meer Democraten twijfelen of Joe Biden nog wel geschikt voor het presidentschap. Wanneer ben je te oud om in de politiek te werken?

Ook in Nederland werken politici die wat ouder zijn. PVV-kamerlid Nico Uppelschoten is 80 jaar en daarmee het oudste Kamerlid dat ooit in de tweede kamer is geïnstalleerd. Hij kijkt vol verbazing naar de stamelende president Biden. "Als ik zelf ooit zo word, hoop ik dat mijn omgeving het tegen mij zegt", vertelt hij tegen Hart van Nederland.

Pensioen

Uppelschoten is niet het enige Kamerlid dat eigenlijk met pensioen zou kunnen. Momenteel zitten er nog vier andere Kamerleden boven de pensioenleeftijd in de Tweede Kamer. Opvallend is dat ze allemaal in de fractie van de PVV zitten.

74 procent van ons Hart van Nederland-panel vindt dat mensen na hun 70ste eigenlijk niet meer in de landelijke politiek zouden moeten zitten.

Maximumleeftijd

Moet er dan een maximumleeftijd komen voor Kamerleden? Volgens hoogleraar geriatrie Marcel Olde Rikkert is dat geen goed idee. "Het is veel belangrijker om te kijken hoe iemand veroudert. Bij iedereen op leeftijd gaan de cognitieve functies achteruit.

Hoe erg deze achteruit gaan, verschilt erg per persoon. De ene 80-jarige is de andere niet", vertelt hij aan Hart van Nederland.