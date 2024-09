'Trump was doelwit van schutter bij golfclub Florida, maar is niet gewond'

De Amerikaanse presidentskandidaat Donald Trump is mogelijk opnieuw doelwit geweest van een aanslag. Er werd geschoten bij een golfclub in Florida waar Trump was, volgens bronnen van CNN was Donald Trump het doelwit.

De Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump is volgens zijn campagne "veilig" nadat meerdere schoten waren afgevuurd nabij de Trump National Golf Club in West Palm Beach, in de Amerikaanse staat Florida.

Volgens een politiebron is er een persoon aangehouden in verband met het incident, aldus CNN. Er zou een lang geweer in beslag zijn genomen. Meerdere bronnen zeiden dat de Secret Service op de verdachte heeft geschoten, meldt CNN.

Eerder ook aanslag

Volgens The New York Post hebben twee mannen op elkaar geschoten buiten de golfclub. De krant, die zich baseert op politiebronnen, bericht dat Trump nooit in gevaar was. Trump raakte lichtgewond bij een moordpoging in Pennsylvania op 13 juli. Volgens The Wall Street Journal was hij zondag in Palm Beach.

De beelden van die aanslag zie je hier:

0:51 Donald Trump raakt gewond aan oor bij moordaanslag

ANP/Hart van Nederland