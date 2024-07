Dit weten we nu over de moordaanslag op Donald Trump

Wereldwijd wordt geschokt gereageerd op de poging tot moord op Donald Trump tijdens een campagnebijeenkomst in Pennsylvania. De Amerikaanse oud-president raakte gewond aan een oor, een toeschouwer kwam om het leven en twee anderen raakten ernstig gewond. Lees hier wat nu bekend is over de aanslag.

Wat gebeurde er?

Donald Trump is zaterdagavond lokale tijd gewond geraakt toen hij bij een campagnebijeenkomst in de plaats Butler in Pennsylvania werd geraakt toen hij een menigte toesprak. De schutter vuurde van buiten het terrein, vanaf een dak van een nabijgelegen gebouw, meerdere kogels af op de oud-president.

Trump dook naar beneden toen hij merkte wat er gebeurde en werd beschermd door mensen van de geheime dienst. Nadat hij omringd door lijfwachten weer opstond, balde Trump zijn vuist en riep hij strijdlustig "fight, fight, fight" naar het publiek.

Een persoon in het publiek is omgekomen, twee raakten zwaargewond. Over hun identiteit is niks bekendgemaakt. De schutter is na de schietpartij gedood, meldt de Amerikaanse Secret Service. FBI gaat uit dat de schietpartij een poging tot moord op Trump was, zo maakten zij bekend op een persconferentie.

Op sociale media meldt Trump dat hij werd geraakt in het bovenste deel van zijn rechteroor. "Ik wist onmiddellijk dat er iets mis was toen ik een suizend geluid hoorde", schrijft Trump. Hij voelde hoe de kogel "door de huid drong". "Er was veel bloed dus ik realiseerde me toen wat er gebeurde."

Wie is de schutter

De FBI heeft de identiteit vastgesteld van de schutter. Het gaat om de 20-jarige Thomas Matthew Crooks uit de staat Pennsylvania. Het motief van de man, die is gedood door de veiligheidsdienst, is nog niet bekend. De FBI roept mensen met informatie op die in te sturen.

Crooks komt uit Bethel Park, ongeveer 70 kilometer ten zuiden van de locatie van de campagnebijeenkomst in Butler. Amerikaanse media melden op basis van kiezersregistratiegegevens van Pennsylvania dat een 20-jarige Thomas Matthew Crooks uit Bethel Park geregistreerd staat als Republikein.

Als 17-jarige schonk hij 15 dollar aan een politieke actiegroep die geld inzamelt voor linkse en Democratische politici. De man had vanwege zijn leeftijd nog nooit gestemd op een president. In november zou zijn eerste keer zijn.

Hoe wordt gereageerd in Amerika?

Volgens de zoon van Trump, Donald Trump Jr., is zijn vader "vol goede moed". "Hij zal nooit stoppen met vechten om Amerika te redden, ongeacht wat radicaal links hem toewerpt", stelt Trump Jr. Dochter Ivanka bedankt op X de veiligheidsdiensten voor het snelle handelen. Ook bedankt ze de mensen die voor haar vader en de andere slachtoffers bidden. "Ik blijf bidden voor ons land", schrijft ze. "Ik hou van je papa, vandaag en altijd."

De Amerikaanse president Biden veroordeelt het geweld scherp. "Het idee dat er politiek geweld is, of dergelijk geweld in Amerika, is gewoon ongehoord. Het is gewoon niet gepast. Iedereen, iedereen moet het veroordelen." Ook zei de president te bidden "voor hem en zijn familie en voor iedereen die bij de bijeenkomst aanwezig was, terwijl we wachten op verdere informatie." De president heeft Trump inmiddels getelefoneerd.

Er komt ook kritiek op Biden, onder meer van J.D. Vance, getipt als kandidaat voor het vicepresidentschap onder Trump. De retoriek van de campagne van Biden "heeft direct geleid" tot de schietpartij, zegt Vance. "Vandaag is niet zomaar een geïsoleerd incident", schreef hij op X, wijzend naar uitlatingen van de Democraten. "Het centrale uitgangspunt is dat president Donald Trump een autoritaire fascist is, die koste wat kost moet worden tegengehouden. Deze retoriek leidde direct tot de poging tot moord op president Trump."

Nederlandse reacties op moordaanslag

Vanuit de Nederlandse politiek wordt de aanslag van links tot rechts veroordeeld. Premier Dick Schoof meldt op X geschokt te zijn. "Het is een opluchting dat hij er met lichte verwondingen van af is gekomen. Ik wens hem en zijn naasten veel sterkte met het herstel. Mijn gedachten gaan uit naar alle betrokkenen", schrijft de minister-president.

"Wat een klap voor elke democratie, wat een nachtmerrie", schrijft VVD-leider Dilan Yeşilgöz op X. Ze wenst Amerika sterkte. "Gelukkig heeft Donald Trump deze brute aanslag overleefd. Ik leef mee met hem en de andere slachtoffers." Frans Timmermans, de leider van GroenLinks-PvdA, noemt de schietpartij op X "afschuwelijk, gelukkig is hij slechts licht gewond". "Wij wensen hem sterkte bij het herstel. Onze gedachten gaan ook uit naar de nabestaanden van de omstanders die bij de aanslag zijn gedood en gewond geraakt."

PVV-leider Wilders stelt zondagochtend dat "wat in de VS is gebeurd" ook in Nederland kan gebeuren. "Onderschat het niet. De haat jegens rechtse politici is ook bij ons ongekend groot. Hun beveiliging dient waar nodig fors te worden opgeschroefd."

In een volgende tweet stelt Wilders ook nog: "De haat retoriek van veel linkse politici en media die rechtse politici als racisten en nazi's neerzetten is niet zonder consequenties. Ze spelen met vuur." Eerder tweette Wilders al een emoji van een spierbal, bij een foto van Trump van vlak na de schietpartij.