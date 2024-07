Nederlandse politici geschokt na beschieting Trump: 'Dramatisch'

Verschillende politici hebben in de nacht van zaterdag op zondag hun steun aan de Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump uitgesproken, nadat hij werd beschoten tijdens een campagnebijeenkomst. Trump raakte gewond, maar maakt het verder goed. Ten minste twee personen, onder wie de 20-jarige schutter, kwamen om.

Premier Dick Schoof meldt op X geschokt te zijn door de aanslag. "Het is een opluchting dat hij er met lichte verwondingen van af is gekomen. Ik wens hem en zijn naasten veel sterkte met het herstel. Mijn gedachten gaan uit naar alle betrokkenen", schrijft de minister-president.

"Geweld hoort nooit, nooit, nooit thuis in een democratie", schrijft D66-Kamerlid Jan Paternotte. "De aanslag op Trump is dramatisch voor de Amerikaanse democratie. Ik hoop dat hij snel herstelt, dat gerechtigheid komt waar de schuld ligt en dat de Amerikanen in november hun keuze kunnen maken zonder verder geweld."

Frans Timmermans, de leider van GroenLinks-PvdA, noemt de schietpartij op X "afschuwelijk, gelukkig is hij slechts licht gewond". "Wij wensen hem sterkte bij het herstel. Onze gedachten gaan ook uit naar de nabestaanden van de omstanders die bij de aanslag zijn gedood en gewond geraakt."

PVV-leider Geert Wilders tweette een emoji van een spierbal, bij een foto van Trump die zijn vuist opsteekt nadat hij van het podium werd afgeleid. Ook schreef Wilders "God Bless America".

"Wat een klap voor elke democratie, wat een nachtmerrie", schrijft VVD-leider Dilan Yeşilgöz op X. Ze wenst Amerika sterkte. "Gelukkig heeft Donald Trump deze brute aanslag overleefd. Ik leef mee met hem en de andere slachtoffers."

D66-leider Rob Jetten stelt zondagochtend op X dat de presidentsverkiezingen nu "nog meer beladen" zijn. "Ik hoop dat de Amerikaanse politici de verantwoordelijkheid en het leiderschap tonen om nu mensen bij elkaar te brengen en samen te staan voor hun democratie."

Pieter Omtzigt, de leider van NSC, wenst Trump sterkte bij het herstel. Ook de gewonden en nabestaanden wenst hij via X sterkte. Hij schrijft: "De essentie van democratische politiek is dat conflicten zonder geweld, maar met verkiezingen uitgevochten worden."

BBB-leider Caroline van der Plas noemt de aanval op Trump "verschrikkelijk". Dat schrijft ze op X. "Fysiek mag hij dan "in orde" zijn, het is en blijft een moordaanslag." De BBB-leider vindt dat "een aanslag op iemands leven nooit mag worden gebagatelliseerd".

Ook andere Kamerleden, onder wie Pepijn van Houwelingen (FVD) en Dennis Ram (PVV), deelden foto's en video's van Trump die zijn vuist in de lucht steekt.

ANP