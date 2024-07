Wilders na aanslag Trump: kan ook in Nederland gebeuren, beveiliging opschroeven

PVV-leider Geert Wilders heeft zondagmorgen zijn zorgen geuit over de veiligheid van rechtse politici. Dat deed hij naar aanleiding van de aanslag op Amerikaans presidentskandidaat Donald Trump.

Op X schrijft Wilders: "Wat in de VS is gebeurd kan ook in Nederland gebeuren." Daarnaast schrijft hij in verschillende berichten op X dat de haat richting rechtse politici 'ongekend groot' is en dat de beveiliging 'waar nodig' opgeschroefd moet worden.

In een volgende tweet stelt Wilders ook nog: "De haat retoriek van veel linkse politici en media die rechtse politici als racisten en nazi's neerzetten is niet zonder consequenties. Ze spelen met vuur."

Eerder tweette Wilders al een emoji van een spierbal, bij een foto van Trump van vlak na de schietpartij.