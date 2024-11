Haagse politici feliciteren Trump met winnen Amerikaanse verkiezingen

Premier Dick Schoof, PVV-leider Geert Wilders en Thierry Baudet van FVD hebben Donald Trump woensdagochtend gefeliciteerd met de overwinning in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. De rechtse zender Fox News heeft Trump, tot dusver als enige, uitgeroepen tot winnaar.

Premier Schoof benadrukt in zijn felicitatie op X het belangrijke bondgenootschap tussen Nederland en de Verenigde Staten. "Ik zie uit naar onze nauwe samenwerking op de gedeelde belangen tussen de VS en Nederland", schrijft hij. En ook NAVO-baas Mark Rutte heeft Trump al gefeliciteerd. "Zijn leiderschap zal opnieuw cruciaal zijn om onze alliantie sterk te houden. Ik kijk ernaar uit om opnieuw met hem samen te werken om vrede te bevorderen door kracht via de NAVO."

Wilders richt zijn felicitaties niet alleen aan Trump, maar aan heel de Verenigde Staten. "Stop nooit, blijf altijd vechten en verkiezingen winnen", schrijft hij op X. "Gefeliciteerd president Trump! Gefeliciteerd Amerika!"

'Rooskleurige toekomst'

Als Wilders in de VS had gewoond had hij op de Republikein gestemd, liet hij dinsdag al weten. Ook al gedraagt die zich "af en toe een beetje horkerig, dat geef ik graag toe". De PVV-voorman ziet Trump niettemin als een geestverwant. Andere PVV-Kamerleden vieren op X ook Trumps verkiezingswinst.

Ook Forum voor Democratie feliciteert Trump. De partij deelt op X een poster waarop onder anderen Trump en zijn oud-adviseur Steve Bannon te zien zijn. "De toekomst ziet er rooskleurig uit", schrijft FvD-leider Thierry Baudet.

Andere politici maken zich juist zorgen om de winst van Trump. Zo stelt D66-leider Rob Jetten dat met Donald Trump als president van de Verenigde Staten liggen "jaren van chaos, verdeeldheid en roekeloosheid voor ons".

En volgens VVD-leider Dilan Yesilgoz is de mogelijke winst van Trump een "extra aansporing om ervoor te zorgen dat Nederland, en dus ook Europa, zo snel mogelijk op eigen benen gaat staan".

Hart van Nederland/ANP