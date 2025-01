Donald Trump beëdigd als 47e president van de Verenigde Staten

Donald Trump is beëdigd als de 47e president van de Verenigde Staten. Hij legde op het middaguur de ambtseed af in Washington. Trump zwoer zijn ambt getrouw uit te voeren en de grondwet te verdedigen.

De plechtigheid zou eigenlijk buiten plaatsvinden, maar is vanwege de kou naar binnen verplaatst. Trump legde daardoor de ambtseed af in het parlementsgebouw dat zijn aanhangers vier jaar geleden bestormden na zijn verkiezingsnederlaag.

De 78-jarige Trump is de oudste persoon in de Amerikaanse geschiedenis die is beëdigd als president. Zijn voorganger Joe Biden was bij zijn aantreden enkele maanden jonger.

Felicitaties

Inmiddels feliciteren politici over de hele wereld Trump, zo ook in Nederland. Premier Schoof roemt de sterke band die ons land met de Verenigde Staten heeft en zegt uit te kijken naar "een voorzetting van deze goede samenwerking met president Trump".

PVV-voorman Geert Wilders schrijft "gefeliciteerd Amerika", Dilan Yesilgoz (VVD) wenst de kersverse president veel succes "op deze bijzondere dag en in de toekomst".

Hart van Nederland/ANP