Maik en Sander maken inauguratie Trump van dichtbij mee: 'Unieke situatie'

Ze hebben er een dikke 6000 kilometer - of moeten we 3700 miles zeggen - voor afgelegd: Maik en Sander uit het Overijsselse Goor zijn bij de inauguratie van de 47e Amerikaanse president, Donald Trump. Een historisch moment, dat ondanks de snijdende kou toch doorgaat, maar dan binnen. Maik en Sander zitten bovenop de actie in de Amerikaanse hoofdstad.

"Het is even afwachten wat we allemaal kunnen zien. Maar de sfeer zit er in ieder geval al lekker in", vertelt Maik optimistisch. Het is goed koud in Washington D.C. en daarom heeft Trump besloten dat zijn beëdigingsspektakel binnen moet plaatsvinden. Normaal zou dat op de trappen voor het Capitool gebeuren, maar de -5 die nu op de barometer staat (de gevoelstemperatuur is zelfs rond de -10) maakt dat het veiliger is om het in een wat meer beschutte omgeving te doen.

'Hoe kan dit?'

Sander ervaart het spektakel hetzelfde: "Er hangt een heel losse sfeer. Er zijn veel mensen die willen laten zien dat ze fan zijn van Trump." De kou deert de mannen uit Goor weinig en ze blijven zéker niet op hun hotelkamer zitten tijdens het moment suprême. "Wij willen toch op die bekende grasvelden gaan staan", zegt Maik doelende op het terrein voor het Capitool. "Het is een heel unieke situatie en het is toch anders als je op je hotelkamer zit en het dan moet gaan aanschouwen."

De Overijsselse vrienden zijn zich er bewust van dat ze iets bijzonders meemaken. Sander: "Het is heel uniek. Je kijkt je ogen uit, je weet niet waar je kijken moet en ziet allemaal dingen waarvan je denkt: 'hoe kan dit? Waarom staat er een rij van 5 kilometer van mensen die naar binnen willen om Trump te zien?'"

De inauguratie van Trump is rond 18.00 uur Nederlandse tijd.