Trump wil meer zelfstandigheid Europa: zo investeert Nederland meer in Defensie

Donald Trump, de nieuwe president van de Verenigde Staten, wil dat Europa meer op eigen benen gaat staan en dat er meer wordt geïnvesteerd in Defensie. Ook Nederland speelt hierin mee; we gaan de komende jaren miljarden extra uitgeven aan onze militairen, inclusief de ondersteunende tak van Defensie. Dit is misschien wel het minst zichtbare onderdeel van Defensie, maar zeker niet minder belangrijk. Een van de onderdelen van deze ondersteunende tak zijn de geneeskundige diensten, die woensdag een training volgden.

Op een realistisch nagebouwd oefenterrein werden de geneeskundigen opgeleid voor de praktijk, zodat ze hun werk in een oorlogssituatie goed kunnen uitvoeren.

Benieuwd hoe dat eruitzag? Bekijk dan bovenstaande video.

Minister Brekelmans (VVD) bracht ook een bezoek aan het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) op de Korporaal Van Oudheusdenkazerne in Hilversum. Hij werd bijgepraat en kreeg een demonstratie van de activiteiten van DOSCO op het gebied van het versterken van de medische keten.