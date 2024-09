Defensie koopt extra straaljagers, onderzeebootjagers en helikopters

Defensie gaat extra F-35-straaljagers, onderzeebootjagers en gevechtshelikopters aanschaffen, bevestigen Haagse bronnen na berichtgeving van RTL Nieuws. Ook wordt de marechaussee versterkt en extra munitie ingekocht. Minister Ruben Brekelmans en staatssecretaris Gijs Tuinman (beiden Defensie) zullen de plannen donderdag officieel bekendmaken.

Dan presenteren zij de Defensienota met de plannen voor Defensie voor de komende jaren. Coalitiepartijen PVV, VVD, NSC en BBB hebben in het hoofdlijnenakkoord afgesproken om hier 2,4 miljard euro extra per jaar in te investeren. Dat moet ervoor zorgen dat Nederland voldoet aan de norm van het militaire bondgenootschap NAVO dat de militaire uitgaven minimaal 2 procent van de economie uitmaken.

F35's vliegen soms laag over, en dat maakt flink wat lawaai, zoals je ziet in bovenstaande video.

Het zou gaan om onderzeebootjagers van het type ASW en maritieme gevechtshelikopters van het type NH90, die kunnen worden ingezet vanaf patrouilleschepen en luchtverdedigings- en commandofregatten. Om hoeveel aantallen het gaat, is nog niet bekend.

Dinsdag werd al bekend dat Nederland weer een eigen tankbataljon krijgt met ongeveer vijftig tanks.

ANP