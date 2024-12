Energieprijzen rijzen de pan uit: dit moet je weten

Mensen met een dynamisch energiecontract moeten donderdag extra opletten wanneer ze energie verbruiken. De gemiddelde elektriciteitsprijs per uur bereikte woensdag al een piek, maar het tarief stijgt donderdagmiddag zelfs nog met vijftig procent. Tussen 17.00 en 18.00 uur wordt een ongekende prijs van ruim 1,20 euro per kilowattuur verwacht. Ook in de aanloop naar dat moment blijft de prijs erg hoog.

Het stroomnet in Nederland raakt soms overbelast, zeker als de zon veel schijnt. Op sommige dagen kan de energieprijs zelf gratis zijn voor mensen met een dynamisch contract. Op de dagen dat stroom door weeromstandigheden niet voor handen is, kan een thuisbatterij uitkomst bieden. In de video hierboven wordt uitgelegd hoe een thuisbatterij werkt.

De meeste huishoudens in Nederland hebben een vast of variabel contract en merken niets van deze hoge tarieven. Ongeveer vier miljoen Nederlanders hebben een vast contract, terwijl ruim drie miljoen een variabel contract hebben. Bij deze contracten worden prijzen doorgaans per kwartaal aangepast. Het aantal mensen met een dynamisch contract ligt rond de 350.000 en is sinds vorig jaar fors gestegen.

Dynamische contracten werken op basis van actuele uurprijzen, die gebruikers via een app kunnen inzien. Dit betekent dat mensen met zo’n contract hun energieverbruik strategisch kunnen plannen.

Wat houdt een dynamisch contract in? De dynamische stroomprijs wijzigt elk uur en bestaat uit drie componenten: de kale inkoopprijs per kWh, de opslag van de leverancier en de energiebelasting. De inkoopprijs en energiebelasting zijn voor alle aanbieders van dynamische stroom gelijk. Wat wel verschilt, is de opslag die iedere leverancier bovenop de kale inkoopprijs rekent. Aangezien de btw wordt berekend over het totaalbedrag (inkoop + opslag + energiebelasting), varieert ook het btw-bedrag tussen leveranciers.

Donderdag is dat echter minder eenvoudig. Rond de piekuren (08.00 - 11.00 uur en 15.00 - 19.00 uur) ligt de prijs per kWh erg hoog. Het wordt aangeraden om energieslurpende klusjes tot na 21.00 uur uit te stellen. Dan kost een kWh nog 'maar' 0,37 euro. In de uren richting middernacht en morgenochtend blijft de prijs schommelen tussen de 0,35 en 0,39 euro per kWh.

Weer werkt niet echt mee

Energie-expert en lector aan de Hanzehogeschool in Groningen, Martien Visser, laat aan de NOS weten dat de weersomstandigheden van de laatste dagen de grootste oorzaak zijn van de hoge prijs. "Het is grijs, dus er is weinig zonne-energie, en het waait niet, dus is er ook nauwelijks windenergie."

Volgens Visser ligt het probleem niet alleen bij het weer. "Als er geen zon en wind zijn, moeten de gascentrales harder draaien, en er zijn op dit moment relatief veel gascentrales in onderhoud." Elektriciteit uit gas is duurder dan uit zon en wind. Nu er minder gascentrales beschikbaar zijn, gaat de prijs verder omhoog.

Daarnaast gaat er volgens Visser ook 'flink wat' Nederlandse elektriciteit de grens over. Onze oosterburen hebben de afgelopen jaren tientallen kerncentrales gesloten en proberen het gebruik van bruinkool zo veel mogelijk te beperken. "Maar als de zon weinig schijnt en de wind niet hard waait, moeten ze toch ergens energie vandaan halen. Die energie halen ze dan uit Nederland, waardoor hier de vraag – en dus de prijs – naar energie stijgt."