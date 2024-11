Vergeet Black Friday, ken je Travel Tuesday al?

Singles Day, Black Friday, Cyber Monday... die dagen kennen we allemaal wel, toch? Maar Travel Tuesday, ken je die dag ook al? Op deze eerste dinsdag na Black Friday staan reisaanbiedingen centraal. Een retourtje Bangkok is nog nooit zo dichtbij geweest.

De dag werd in 2017 bedacht in de Verenigde Staten, toen een Amerikaanse reismaatschappij erachter kwam dat de dinsdag na Thanksgiving het meest voordelig was voor mensen om vliegtickets te boeken.

De dinsdag is gemiddeld genomen altijd al de goedkoopste dag om vluchten te boeken, omdat luchtvaartmaatschappijen op maandag komen met hun acties. De concurrerende maatschappijen reageren hier vaak de volgende dag op met een andere actie. Deze actie komt ergens in de middag binnen.

De vliegtickets zouden deze dinsdag nog goedkoper zijn. Ook goedkoper dan Black Friday en Cyber Monday. Maar geldt dit alleen buiten Nederland? LINDA. zocht vorig jaar al uit hoe de moeite waard de Nederlandse aanbiedingen waren en een overweldigend aanbod vol kortingen was toen nog niet te vinden.

Dit jaar lijkt dat iets meer het geval te zijn. Zo geeft reisorganisatie TUI aan Hart van Nederland aan speciale Travel Tuesday-acties naar buiten te brengen. Dit zullen andere acties zijn dan de Black Friday-acties. Organisaties D-Reizen en Corendon hebben niet gereageerd op de vragen van Hart van Nederland over Travel Tuesday.

Reisorganisatie Sunweb geeft aan niet mee te doen met Travel Tuesday, ondanks de grotere interesse van reizigers in acties. "We merken dat de interesse voor acties steeds groter wordt. Vorig jaar zagen we na Black Friday een stijging van 15 procent in boekingen. Dit jaar verwachten we eenzelfde trend." Of dat resulteert in nieuwe acties volgend jaar, kan Sunweb nog niet zeggen.

Het is onduidelijk hoe de acties bij andere reisorganisaties buiten Nederland eruit zullen zien. Daar kun je als Nederlandse reiziger natuurlijk ook boeken.

Aanbieding op waarde schatten

De Consumentenbond heeft nog een kritische noot. Zo is er volgens de bond geen 'perfect' moment is om vliegtickets te kopen: "Prijzen volgen vraag en aanbod, dat maakt het prijsverloop onvoorspelbaar en grillig." Wel heeft de organisatie een Travel Tuesday-tip. "Voordat je een reis boekt, raden we aan een idee te hebben van wat zo’n reis zou moeten kosten en wat je ervoor over hebt. Daarmee kun je een 'aanbieding' beter op waarde schatten." Verder geeft ze aan dat je het best een reis kan boeken bij een organisatie die lid is van de ANVR, een organisatie voor reisorganisaties.