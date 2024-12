Kansspeldeskundige onthult: zo vergroot je je winkans bij de oudejaarsloterij

Wie droomt er niet van een sprankelend begin van 2025 met een miljoenenprijs? Kansspeldeskundige Martin van Geest onthult in het AD dat je winkansen in de oudejaarsloterij een klein zetje kunt geven. Volgens zijn berekeningen er een geluksgetal waarmee je vaker kunt winnen.

Hoe kan een miljoenenwinst je leven veranderen? Tamara won 10 miljoen euro in 2017. In bovenstaande video vertelt ze wat ze daarmee heeft gedaan.

De hoofdprijs van 30 miljoen euro wordt willekeurig getrokken, maar de regels bepalen dat alleen verkochte loten kunnen winnen. Zeven blijkt een populair eindcijfer bij kopers, en daardoor is de kans groter dat een winnend lot op een zeven eindigt. Dit geldt vooral voor troostprijzen, zoals bedragen tot 10.000 euro.

Maar hoe zit dat precies? Van Geest vergelijkt het in de krant met een pot knikkers. Als er 75 rode en 25 gele knikkers in een pot zitten en er wordt één uit gehaald, dan heeft elke knikker gelijke kansen op de hoofdprijs. Maar de rode knikkers maken meer kans op de meerdere troostprijzen, simpelweg omdat er meer rode zijn.

Nul scoort het minst

Waar zeven uitblinkt, blijft het eindcijfer nul achter. "Niemand heeft iets met dat getal," zegt Van Geest. De staatsloterij bevestigde tegenover Van Geest dat 'bepaalde eindcijfers inderdaad vaker worden verkocht' en dat dat effect heeft.

Meer kans op troostprijzen

Wie met zeven speelt, vergroot gemiddeld met 65 procent de kans op troostprijzen vergeleken met een lot dat eindigt op nul. Toch blijft het winnen van de jackpot een lot uit de miljoenen. De kans op de jackpot van 30 miljoen hangt af van het aantal verkochte loten. In 2021 werd een recordaantal van ruim 7,1 miljoen loten verkocht, waarvan 3,7 miljoen halve loten en 3,4 miljoen hele loten. De kans om te winnen was toen ongeveer 0,00001429 procent. Ter vergelijking: de kans dat je door de bliksem wordt geraakt is 3,5 keer groter.

Dus, als je een gokje waagt met oud en nieuw, weet je nu welk nummer je winkansen nét iets kan vergroten. Maar onthoud: het blijft altijd een kwestie van geluk.