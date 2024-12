Winnaars Oudejaarstrekking Staatsloterij melden zich na bijna jaar nog niet, hier zijn loten gekocht

Een grote prijs winnen in de Oudejaarstrekking van de Staatsloterij, voor veel mensen een droom. Toch zijn een aantal mensen in Nederland rijker dan ze nu zelf weten. Zij hebben prijs in de Oudejaarstrekking van 2023, maar nog niet opgehaald. Zo zoekt de loterij nog naar 15 winnaars van een Mini Cooper. Maar gelukkigen moeten zich heel snel melden, anders vervalt de prijs.

De grote vraag is of de winnaars hun prijs ooit zullen ophalen. Tot nu toe heeft niemand zich gemeld om een van de winnende Mini's in ontvangst te nemen. De deelnemers aan de oudejaarstrekking van 2023 hebben nog tot 31 december, 23:59 uur, de tijd om hun loten te verzilveren; daarna vervalt de prijs voorgoed.

Ook vorig jaar ging de Staatsloterij met vliegtuigjes op zoek naar de gelukkige eigenaren van winnende loten. In de video is te zien hoe de actie toen verliep.

Gewonnen auto's staan voor de winkels

Volgens Bjorn Rosner, woordvoerder van de Staatsloterij, staan de meeste van de gewonnen auto’s bij de winkels waar de winnende loten zijn verkocht. Door de voertuigen prominent voor de deur te plaatsen, hoopt de Staatsloterij de aandacht te trekken en mensen aan te moedigen hun winnende loten te zoeken.

Het totaalbedrag aan niet geclaimde prijzen stond bij de laatste update van vorige week op meer dan 4 miljoen euro. Dat geld is verdeeld over 568.300 winnende lotnummers. "Het varieert van kleinere prijzen, maar soms betreft het ook grotere prijzen, zoals bijvoorbeeld een Mini Cooper," aldus de woordvoerder.

Dit zijn de winnende, nog niet geclaimde, lotnummers waar een auto mee gewonnen is:

Prijs Lotnummer Nederlandse Loterij verkooppunt MINI Cooper CI 50002 Tabakspeciaalzaak Pax shop Hoofddorp MINI Cooper BC 27540 Tabaksshop van Velzen Lopik MINI Cooper CK 13202 Sigarenmagazijn Barnhoorn Noordwijk MINI Cooper CK 26061 Albert Heijn Overtoom 454, Amsterdam MINI Cooper GM 25012 Cigo Uden MINI Cooper FM 37094 Albert Heijn Beeksestraat 44, Prinsenbeek MINI Cooper FV 38542 Primera Biemolt Apeldoorn MINI Cooper EM 50154 Albert Heijn Voorhof 12, Lelystad MINI Cooper BP 03946 The Read Shop Cassandraplein Eindhoven MINI Cooper FP 51078 Primera Minke Groningen MINI Cooper GZ 26942 Albert Heijn W.H. van Leeuwenlaan 1, Delft MINI Cooper GV 71558 The Read Shop Uithoorn MINI Cooper FU 90366 Primera Nieuw Bergen MINI Cooper CY 27999 Bruna Heerde MINI Cooper EQ 31966 Cigo Geldermalsen MINI Cooper GK 99483 Bruna Huissen 1/2 MINI Cooper* DH83074 Primera Oost-Souburg 1/2 MINI Cooper* FV86746 F.A. A.H. van Renssen & Zonen Delft 1/2 MINI Cooper* GN25152 Primera Made 1/2 MINI Cooper* AX05842 The Read Shop Goor

Vergeten

Er zijn verschillende redenen waarom mensen hun prijzen niet ophalen, legt de woordvoerder uit. "We horen vaak dat mensen hun loten bijvoorbeeld op een prikbord hebben hangen of dat ze in de autodeur lagen, waarna ze het gewoon vergeten. Sommige mensen kiezen er daarnaast bewust voor om te wachten totdat ze een nieuw lot hebben gekocht."

Het gaat altijd om loten die in de winkel zijn gekocht. "Als je online meespeelt, weten we wie je bent en kunnen we het geld direct storten of contact met je opnemen. Maar wanneer je een lot in de winkel koopt, ben je in principe onvindbaar. Aan de ene kant is dat prettig, want niemand weet wie je bent, maar zo kun je ook je MINI Cooper mislopen."

Prijs vervalt

Als de gelukkige winnaars zich voor 31 december niet melden om hun gewonnen auto op te halen, wordt de waarde van de auto gedoneerd aan goede doelen, waaronder NOC*NSF. Ook gaat er geld naar de overheid. “Het geld komt in ieder geval goed terecht,” zegt de woordvoerder.

Zoektocht

Om de zoektocht naar de onbekende winnaars kracht bij te zetten, werd dit jaar wederom een poging gedaan om de aandacht te trekken. Op 28 en 29 november vlogen twee vliegtuigjes door heel Nederland om de winnaars te bereiken.