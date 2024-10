Staatsloterij Mega Jackpot van 18,3 miljoen euro valt in gemeente Koggenland

Bij de Staatsloterij-trekking van donderdag 10 oktober heeft een abonneespeler uit de Noord-Hollandse gemeente Koggenland de Mega Jackpot van 18,3 miljoen euro belastingvrij gewonnen. Het winnende lotnummer is HI 97457. Dat maakte Staatsloterij donderdagavond bekend.

"De kersverse multimiljonair is van harte welkom op ons kantoor in Rijswijk voor 'Eerste Hulp bij Geluk'; advies en begeleiding bij het winnen van een grote geldprijs", schreef Staatsloterij in een persbericht. De naam van de winnaar wordt niet bekend gemaakt om diens privacy te beschermen.

De eerstvolgende trekking van Staatsloterij is op 10 november. Dan staat de jackpot op 7,5 miljoen euro belastingvrij.

ANP